به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در دیدار رئیس جمعیت هلال احمر کشور اظهار کرد: یکی از نقاط قوت خراسان شمالی بیمه رایگان تمام منازل روستاییان بود که میتواند الگویی برای دیگر استان ها باشد.
صالحی تأکید کرد: همه ما موظف هستیم باقوت و جدیت به خدمترسانی ادامه دهیم و در تسکین آلام مردم بکوشیم.
وی از گسیل کارشناسان مشاور و مددکار بهزیستی به مناطق زلزلهزده هم خبر داد و افزود: فرهنگسازی درخصوص اهمیت مقاومسازی بناها و بیمه اماکن در برابر حوادث طبیعی میتواند مورد توجه همگان بهویژه رسانه ها و مدیران دستگاههای مسئول باشد.
سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر کشور نیز در این دیدار با اشاره به حضور خود در مناطق زلزلهزده خراسان شمالی، گزارش کوتاهی از روند کمکرسانی این جمعیت به آسیب دیدگان در مناطق یادشده ارائه کرد و آمادگی کامل این جمعیت را برای شتاب بخشیدن در تأمین ملزومات و ارسال کمکهای بیشتر به مناطق یادشده مورد تأکید قرارداد.
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