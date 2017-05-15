به گزارش مهر، عبدالوهاب سهل آبادی ظهر دوشنبه در همایش سنگ و چالش های صادراتی اظهار داشت: تثبیت قوانین و آیین نامه های صادراتی یکی از مهم ترین خواسته های فعالان بخش صنعت است.

وی بیان داشت: در شرایط سخت پایان کار دولت یازدهم، دست از انتقاد برداریم و ببینیم خود ما به عنوان بخش خصوصی چه کرده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه داد: سال هاست پیشنهاد ایجاد اتحادیه صادرکنندگان سنگ را مطرح کرده ایم تا تولیدکنندگان، فعالان بخش ماشین آلات و بخش فرآوری در کنار هم باشند اما چنین تشکلی شکل نگرفته و ما مجبور هستیم در بازارهای هدف خارج از کشور، از دلالانی کمک بگیریم که از ما سوء استفاده می کنند.

وی بیان داشت: بخش خصوصی، انسجام و اتحاد لازم را ندارد و نبود مشارکت، یکی از ضعف های ما است.

سهل آبادی اصفهان ادامه داد: وقتی تولیدکننده در فروش تولیدات خود ضعف دارد و فروش خوبی ندارد، به معدن دار فشار می آورد و این قشر، مظلوم واقع می شود در حالی که اگر، تولیدکننده فروش داخلی و خارجی خوبی داشته باشد، حلقه های قبل از او نیز منتفع می شوند.

وی با بیان این که آموزش در اولویت فعالیت های اتاق بازرگانی قرار دارد و بسیار با اهمیت است، افزود: به ویژه در بخش ایمنی برای معدنکاران و کارگران واحدها، آمادگی داریم اما خود بخش خصوصی در این زمینه کم تلاش است و از اتاق مطالبه نمی کند.

سهل آبادی، همچنین با اشاره به تأثیر وسیع برگزاری و حضور در نمایشگاه ها گفت: اتاق بازرگانی حمایت لازم را برای حضور در نمایشگاه ها انجام می دهد اما در برخی موارد، حتی در صورت تقبل برخی هزینه ها توسط اتاق بازرگانی، استقبال لازم انجام نمی شود. در حالی که اتاق های بازرگانی دیگر استان ها چنین هزینه هایی را تقبل نمی کنند و بخش خصوصی از این فرصت استفاده نمی کند.

وی عدم آشنایی با قیمت های جهانی، مشکلات سیستم بانکی و ضعف تبلیغات را از جمله مشکلات موجود عرصه صادرات در حوزه سنگ دانست و گفت: از صدا و سیما گله داریم که هزینه تبلیغات از تولیدکنندگان را آن قدر بالا اعلام می کند که تولیدکننده داخلی امکان استفاده از تبلیغات صدا و سیما را ندارد.

سهل آبادی بیان داشت: از سوی دیگر به دلیل نوسانات قیمت ارز، تولیدکننده نمی‌داند بر چه مبنایی باید پای قرارداد با طرف تجاری خود بنشیند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:‌ مشکل دیگر این است که قول و فعل ما در بخش صادرات یکی نیست و آن چه تعهد می کنیم با آن چه ارایه می دهیم متفاوت است که این موضوع، بازار دیگر کشورها را نسبت به برخی تولیدات ما بی اعتماد می کند.

وی اظهار داشت: در شرایط سخت پایان کار دولت یازدهم، دست از انتقاد برداریم و ببینیم خود ما به عنوان بخش خصوصی چه کرده ایم.