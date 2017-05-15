نامه ستادرئیسی به شورای نگهبان درپی اقدام دولت در آستانه انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حجت الاسلام رئیسی در پی اقدام فریبنده دولت در آستانه انتخابات خطاب به شورای نگهبان نامهای را منتشر کرد.
متن نامه بدین شرح است:
اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراماً همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، «دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت برمبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید».
این در حالی است که در کمال تعجب در چند روز اخیر، از سازمان هدفمندی یارانهها برای حدود ۴ میلیون نفر از افرادی که قبلاً به خاطر درآمد بالا یارانه ایشان قطع گردیده است، پیامکهایی با این مضمون ارسال شده که یارانه شما در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ واریز خواهد شد.
این رفتار فریبنده در آخرین روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر آنکه خلاف صریح قانون هدفمند کردن یارانهها میباشد، رفتارهای متعارض با ادعاهای متواتر دولتمردان مبنی بر صعوبت پرداخت یارانه توسط دولت و فقدان منابع لازم برای این امر است که جز اهداف تبلیغاتی هدف دیگری بر آن متصور نمیباشد و خواهشمند است شورای محترم نگهبان نسبت به واکنش جدی در قبال این رفتار خلاف قانون عنایت فرماید تا شاهد تکرار چنین رفتارهای ناپسندی نباشیم.
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