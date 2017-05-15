به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان مرکزی در فرهنگسرای آئینه اراک که با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، ضمن بیان اینکه میان ظرفیت های فرهنگی و هنری این استان با امکانات کنونی، همخوانی وجود ندارد، اظهار داشت: تا آنجا که ممکن باشد در حل مشکلات هنرمندان و فرهنگ دوستان در استان مرکزی تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: در سال جاری با همت هنرمندان و یاری خداوند، وضعیت هنرمندان استان بهبود پیدا می کند و تلاش دارم در اولین فرصت مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر را پیگیری کنم تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

زمانی قمی خاطرنشان ساخت: درد دل شما هنرمندان و اهل فرهنگ و هنر را شنیده ام و عذر خواهی می کنم، می بایست زودتر از این با شما هنرمندان می نشستم و به تقاضاها و گله های به حق شما گوش می دادم، تا بتوانیم با همفکری یکدیگر برای رفع مشکلات موجود، راهکار بیابیم .

استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی به عنوان استان مفاخر، سرشار از استعدادهای بالقوه در همه حوزه ها به ویژه در حوزه هنر و ادب است اما امکانات موجود در برابر این همه غنا و استعداد بسیار محدود و ناچیز است.

وی ادامه داد: در اولین فرصت طی هفته های آتی در نشست صمیمی با حضور اهالی و اصحاب فرهنگ و هنر و مسئولان مرتبط استانی، مشکلات و خواسته های به حق آنان را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد.

گفتنی است در این نشست، شریفی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گزارشی از عملکرد، این اداره کل ارائه داد.

همچنین تعدادی از هنرمندان استان مرکزی در این نشست مشکلات و دغدغه های خود را بیان کردند.