ساختار مدیریتی و نظام بانکی کشور اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در جلسه شورای بانکهای استان قزوین که عصر دوشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نباید بگذاریم به تولید شوک وارد شود زیرا کار برای تولیدکننده به حد کافی سخت شده لذا بانک مرکزی تلاش می کند آرامش بازار را حفظ کند.

سیف افزود: بانکها قرار نیست از بیرون کمک بگیرند بلکه با مدیریت خودشان و جلب سپرده های مردم باید بتوانند هم به سود منطقی برسند و خود را اداره کنند، هم سپرده گذاران را راضی نگه دارند و هم به تولید و اشتغال کمک کنند که این کارها فنی و پیچیده و مشکل است.

بانکها بنگاه اقتصادی و اجتماعی هستند/ ضرورت اصلاح ساختار بانکی

وی بیان کرد: بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند که بخش دولتی آن را با سهم ۴۰ درصدی دولت تامین کرده ایم و دنبال سود هم نیستیم و مابقی از سپرده ها تامین می شود.

سیف تصریح کرد: اگر اجازه ندهیم که بانکها سود ببرند صنعت بانکداری تعطیل می شود لذا باید زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کنیم و دولت را به سمت کوچک سازی رهنمون شویم.

وی اظهارداشت: اصلاح ساختار مدیریتی در بانکها ضروری است تا به افزایش بهره وری در این سیستم منجر شود وامروز باید گفت نظام بانکی در معرض تحول است و اقدامات ما باید به تغییر اساسی منجر شود.

سیف گفت: در بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانکها برنامه داریم و این موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی می شود و به مسیری می رویم که تعادل در نظام بانکی برقرار شود.

وی اظهارداشت: با کمک مجلس باید به سمتی برویم که دولت بتواند حساب شده از تولید حمایت کند و بهره های بانکی متناسب باوضعیت واحدها از تولیدکنندگان دریافت شود واگر تعادل مناسب در سیستم بانکی ایجاد نشود در سایر بخش های نیز تاثیرگزار است.

اختصاص بهینه منابع ضروری است

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در گذشته از روشهای غیرکارشناسی اسیب دیده ایم و امروز باید با علم و نگاه کارشناسی و توجه به منابع محدود تسهیلات را به صورت بهینه اختصاص دهیم تا نیازها تامین شود.

وی گفت: مطالبات معوق و بدهی دولت و دارایی های راکد از مهمترین منابع مالی است و باید همه منابع راکد در اختیار بانکها را که بخشی از آن واحدهای صنعتی و تولیدی تملک شده است فعال کرده و به منبع واقعی تبدیل کنیم.

سیف تصریح کرد: اگر واحدی بتواند سرپا بماند و توجیه اقتصادی داشته باشد باید همکاری کنیم تا به فروش رسیده و به تولید برسد تا هم بدهی بانک پرداخت شود و هم از راکد ماندن منابع جلوگیری شود.

فعالیتهای اقتصادی شفاف شود

وی اضافه کرد: در فضای شفاف باید فعالیتهای اقتصادی هم شفاف شود و بدانیم تملک واحدها برای طلب یک دارایی منجمد محسوب می شود که نمی تواند مشکلات ما را حل کند لذا واگذاری و فروش این منابع با لحاظ کردن ۲۵ درصد مالکانه برای بانکها باید در اولویت قرار گیرد.

معین استان در ستاد اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در سال جاری رویکرد مهم ما آزادسازی اموالی است که قفل شده و قابل استفاده نیست و با کمک استانداران باید در این زمینه فعال شویم و این کار را از استان قزوین آغاز می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه در استان قزوین نگاه علمی و کارشناسی به مسائل اقتصادی وجود دارد و اگر واقع بینانه حرکت کنیم هم بانکها و هم مشتریان و هم تولیدکنندگان راضی می شوند.

دراین جلسه از سه بانک که بیشترین پرداخت تسهیلات بهین یاب را داشتندونیز مدیران دستگاه های اجرایی که نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی داشتند تجلیل شد.

امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، شرکت شهرک های صنعتی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، برنامه و بودجه، سازمان همیاری های شهرداری ها و شهردار قزوین از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد تجلیل قرار گرفتند.