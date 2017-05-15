تخریب و سیاه نمایی کاندیداها به کام دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمد عالی زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ایام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مردم نباید نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت باشند.

وی ادامه داد: یکی از وقایع و رخدادهای مهم کشور و میهن اسلامی ما انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا است لذا ملت باید هوشیار باشند و به احدی اجازه ندهند به وحدت، انسجام و همدلی حاکم بر این جامعه خدشه ای وارد کند.

شیخ عالی زاده با بیان اینکه ملت فهیم ایران تحت تاثیر تبلیغات مسموم دشمن قرار نخواهد گرفت گفت: استکبار می خواهد با ایجاد نفاق، تفرقه و شکاف میان اقشار ملت های جهان بالاخص ایران عزیز مانع رسیدن مردم به آرمان هایشان شود.

وی تصریح کرد: نامزدهای ریاست جمهوری و شورای های اسلامی شهر و روستا می بایست مانند ملت کاملا با درایت باشند و خدای ناکرده در تبلیغات خود به گونه ای سخن نگویند که دشمن از این سخنان علیه خودمان استفاده ابزاری نمایند.

شیخ عالی زاده گفت: قطعا مردم ما با حضور پرشور خود در انتخابات پیش رو و با انتخاب اصلح همچنان اقتدار ملی خود را حفظ خواهند کرد و مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی خواهند زد که میخواهند اراده ملت ها را در تعیین سرنوشتان سست کنند.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم خود را باور دارند نامزدهای انتخاباتی نیز می بایست این مردم نجیب و کم توقع را کاملا باور داشته باشند و پس از رسیدن به قدرت که توسط رای ملت تعیین می‌شود؛ بدون در نظر گرفتن قومیت و مذاهب آنان بیش از پیش در خدمت آحاد مردم باشند.

امام‌جمعه شهرک توحید بندرعباس گفت: ملت ایران ملت واحده و با خداست. ملتی که واحده و با خدا باشد به لطف پروردگار عالم هیچ آسیب و گزندی به آن نمی‌رسد.