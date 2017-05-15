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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

عضو شورای روحانیت بندرعباس:

تخریب و سیاه نمایی کاندیداها به کام دشمنان است

تخریب و سیاه نمایی کاندیداها به کام دشمنان است

بندرعباس- عضو شورای روحانیت بندرعباس گفت: نامزدهای انتخاباتی کاملاً با درایت باشند. خدای‌ناکرده در تبلیغات خود به‌گونه‌ای سخن نگویند که دشمن از این سخنان علیه خودمان استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ احمد عالی زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ایام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مردم نباید نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت باشند.

وی ادامه داد: یکی از وقایع و رخدادهای مهم کشور و میهن اسلامی ما انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا است لذا ملت باید هوشیار باشند و به احدی اجازه ندهند به وحدت، انسجام و همدلی حاکم بر این جامعه خدشه ای وارد کند.

شیخ عالی زاده با بیان اینکه ملت فهیم ایران تحت تاثیر تبلیغات مسموم دشمن قرار نخواهد گرفت گفت: استکبار می خواهد با ایجاد نفاق، تفرقه و شکاف میان اقشار ملت های جهان بالاخص ایران عزیز مانع رسیدن مردم به آرمان هایشان شود.

وی تصریح کرد: نامزدهای ریاست جمهوری و شورای های اسلامی شهر و روستا می بایست مانند ملت کاملا با درایت باشند و خدای ناکرده در تبلیغات خود به گونه ای سخن نگویند که دشمن از این سخنان علیه خودمان استفاده ابزاری نمایند.

شیخ عالی زاده گفت: قطعا مردم ما با حضور پرشور خود در انتخابات پیش رو و با انتخاب اصلح همچنان اقتدار ملی خود را حفظ خواهند کرد و مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی خواهند زد که میخواهند اراده ملت ها را در تعیین سرنوشتان سست کنند.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم خود را باور دارند نامزدهای انتخاباتی نیز می بایست این مردم نجیب و کم توقع را کاملا باور داشته باشند و پس از رسیدن به قدرت که توسط رای ملت تعیین می‌شود؛ بدون در نظر گرفتن قومیت و مذاهب آنان بیش از پیش در خدمت آحاد مردم باشند.

امام‌جمعه شهرک توحید بندرعباس گفت: ملت ایران ملت واحده و با خداست. ملتی که واحده و با خدا باشد به لطف پروردگار عالم هیچ آسیب و گزندی به آن نمی‌رسد.

کد مطلب 3979599

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