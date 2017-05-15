جشنواره بهاره مدارس عشایری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: جشنواره بهاره مدارس عشایری استان در راستای طرح های دفتر عشایر کشوربا حضور۲۸۵دانش آموزبرگزیده عشایری مقطع ابتدایی از مناطق هفت گانه عشایری استان در هفت رشته «داستان کوتاه، سواد قرانی، سواد الکترونیک، نقاشی، آزمایشات علوم، ریاضیات ونقاشی» برگزار شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری هدف از برگزاری این جشنواره را تسهیل شناسایی وپرورش استعدادهای نهفته دانش آموزان در زمینه های هنری، پژوهشی ودست ساخته ها، ایجاد روحیه خود باوری واعتماد به نفس در میان دانش آموزان وبستر سازی برای ایجاد رقابت های سالم وسازنده در میان دانش آموزان عشایری برشمرد.