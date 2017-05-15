سخنرانی دکتر قالیباف در تبریز لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه به دنبال انصراف قالیباف از ادامه رقابت انتخابات ریاست جمهوری سخنرانی‌ عصر امروز وی در تبریز لغو شد، افزود: ما تابع ستاد کشوری هستیم.

گفتنی است قالیباف با صدور بیانیه ای ضمن فراخواندن حامیانش به رای دادن به رئیسی، اعلام کرد نیروهای انقلاب علیه ناکارآمدی دولت فعلی ائتلاف خواهند کرد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به‌طور هم‌زمان در سراسر کشور روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.