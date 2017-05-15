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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

دوربین های کنترل سرعت چهارمحال و بختیاری در حال راه اندازی است

دوربین های کنترل سرعت چهارمحال و بختیاری در حال راه اندازی است

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تعدادی از دوربین های کنترل سرعت چهارمحال و بختیاری در حال فعال سازی است.

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر تعدادی از دوربین های کنترل سرعت چهارمحال و بختیاری در حال فعالسازی است، اظهار داشت: ثبت تخلفات دوربین های نظارتی نصب شده در برخی از محور های استان از جمله فرخ شهر - شهرکرد در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه ۳۱ دوربین کنترل سرعت در  محورهای ترددی چهارمحال و بختیاری نصب می شود، اظهار داشت: این دوربین های نظارتی در سالجاری در این استان نصب می شوند.

وی عنوان کرد: بهره گیری از از دوربین های کنترل سرعت و ثبت تخلف در محور های این استان نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این دوربین های کنترل سرعت از آخرین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار هستند.

کد مطلب 3979608

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