دوربین های کنترل سرعت چهارمحال و بختیاری در حال راه اندازی است

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر تعدادی از دوربین های کنترل سرعت چهارمحال و بختیاری در حال فعالسازی است، اظهار داشت: ثبت تخلفات دوربین های نظارتی نصب شده در برخی از محور های استان از جمله فرخ شهر - شهرکرد در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه ۳۱ دوربین کنترل سرعت در محورهای ترددی چهارمحال و بختیاری نصب می شود، اظهار داشت: این دوربین های نظارتی در سالجاری در این استان نصب می شوند.

وی عنوان کرد: بهره گیری از از دوربین های کنترل سرعت و ثبت تخلف در محور های این استان نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این دوربین های کنترل سرعت از آخرین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار هستند.