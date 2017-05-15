عنوان پنجمی وزنه بردار ٦٩ کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، دومین روز از مسابقات‌ وزنه‌برداری بازی‌های کشورهای اسلامی امروز دوشنبه پیگیری شد و طی آن وزنه برداران کشورمان رقابت خود را آغاز کردند.

مجید عسگری نخستین وزنه بردار ایران در بازی های کشورهای اسلامی بود که در وزن ۶۹ کیلوگرم روی تخته رفت.

عسگری برای حرکت نخست یکضرب، وزنه ۱۳۱ کیلوگرمی را به راحتی بالای سر برد. او در حرکت دوم وزنه ۱۳۶ کیلوگرم را نیز مهار کرد و برای حرکت سوم وزنه ۱۳۹ کیلوگرم را نیز بالای سر برد تا هر سه حرکت خود در این وزن را با موفقیت انجام داده باشد. عسگری با این رکورد در حرکت یکضرب پنجم شد.

در جدول حرکت یکضرب، دانیار اسماعیلوف از ترکیه با ۱۵۱ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت و رکورد جدیدی را در حرکت یکضرب دسته ۶۹ کیلوگرم در بازی‌های کشورهای اسلامی ثبت کرد.

توران احمت اوکیای از ترکیه با ۱۴۱ کیلوگرم روی جایگاه دوم ایستاد و محمود الحمید از عربستان با ۱۴۰ کیلوگرم سوم شد.