روزهای هوای سالم تهران به ماه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: وزش باد متوالی و بارش‌ها طی یک ماه اخیر باعث شد کیفیت هوا در شرایط استاندارد و سالم تثبیت شود.

به گفته نظری، از ابتدای سال جاری تاکنون هوا ۹ روز پاک، ۴۳ روز سالم و تنها ۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است. بدین ترتیب هوا در ۹۲ درصد روزهای گذشته امسال از کیفیت لازم برخوردار بوده است.

بر اساس نتایج پارامترهای هواشناسی پیش بینی شده برای ایستگاه مهرآباد، برای برخی ساعات بعدازظهر روز سه‌شنبه وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین ۵ تا ۸ متربرثانیه) از سمت نواحی غربی-جنوب غربی انتظار می رود.

با افزایش میزان ناپایداری جوی در برخی ساعات بعدازظهر وزش باد شدید خواهد شد. این شرایط در روز چهارشنبه کم و بیش تداوم داشته و برای برخی ساعات وزش باد شدید غربی پیش بینی می شود. همچنین دما تا در روز سه شنبه افزایش نسبی خواهد یافت. به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نتایج پیش بینی کیفیت هوا نیز نشانگر برقراری شرایط کیفی هوای سالم در روز سه شنبه بوده و انتظار می رود شرایط کیفیت هوای سالم تا روز چهارشنبه برای اکثر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.