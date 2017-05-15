به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان قبل از آغاز تمرین امروز تیمش در جمع خبرنگاران به بازی های فشرده استقلال اشاره کرد و گفت: فاصله کم بین مسابقات ما جای بحث دارد. ما ۴ بازی قبل از دربی هم همین شرایط را داشتیم.

وی با بیان اینکه با به آخر رسیدن مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کار سخت تر می شود، از بازی با العین به عنوان کلید موفقیت در سال ۹۶ یاد کرد و گفت: برای تبدیل رویای بزرگمان به واقعیت، چاره ای جز شکست العین امارات نداریم.

سرمربی استقلال یادآور شد: باید کاری کنیم که در بازی رفت در تهران گل نخوریم. باید دروازه استقلال بسته بماند و در این مسابقه پیروز شویم. در اینصورت در بازی برگشت ابتکار عمل دست ما خواهد بود.

منصوریان در خصوص حضور امید نورافکن در تیم فوتبال جوانان با توجه به شرایط فعلی استقلال، گفت: من سال‌ها در تیم‌ امید سرمربیگری کردم و در این تیم زجر می‌کشیدم. از نظر من هیچ پرچمی به پرچم ایران ارجحیت ندارد. امید نورافکن بازیکن کم سن و سال اما ارزشمندی است. جلسه گذاشتیم و به جمع بندی رسیدیم که اولویت پرچم کشورمان است. من درشرایط سختی امید نورافکن را به تیم جوانان دادم. ما منافع ایران را به منافع باشگاه ترجیح دادیم و شما بدانید که چه کار سختی انجام دادیم. برای تیم من دعا کنید که از این صخره سخت عبور کند.

سرمربی استقلال در خصوص غیبت نورافکن مقابل العین در بازی با العین هم گفت: خدا را شکر یک فرشید باقری آماده داریم و نگاه ما به او کاملا تغییر کرده است. او فعل خواستن را خودش صرف کرد و فضای بسیار مثبتی برای او حاکم است. دوستانی که می گفتند برای او خیلی هزینه کرده‌ایم که باید بدانند او یک گل دو، سه میلیاردی برای ما زد. باقری تمام پول هایی که گرفت را حلال کرد. باقری کم‌کم دارد نقش لیدری را قبول می‌کند. به جز او امید ابراهیمی هم هست که لیدر خط هافبک ما است. اگر او برسد خیلی خوب می‌شود اما اگر به العین نرسد باید کارمان را دربازی با العین بدون او پیش ببریم. تیم ما به بازیکن وابسته نیست و به کل تیم وابسته است و امیدوارم این فضا در بازی با العین کمک کند.

منصوریان به خواسته اش از سازمان لیگ اشاره کرد و افزود: در ۱۶ روز ۴ بازی انجام دادیم. من همیشه به سعید فتاحی (یکی از مسئولان سازمان لیگ) می‌گویم زمانی که دارید برنامه لیگ را می‌بندید ۹۵ درصد منافع ملی را در نظر بگیرد ولی ۵ درصد به باشگاه‌ها فکر کنید. اینطور که نمی‌شود ما اینقدر فشرده بازی کنیم.

وی درباره داماد شدن متوالی چند بازیکن استقلال هم گفت: خدا را شکر که این اتفاق می‌افتد. اگر خدا بخواهد محسن کریمی را هم داماد می‌کنیم. می‌خواهیم کاری کنیم که در تیم‌مان مجرد نداشته باشیم!

سرمربی استقلال درباره اولویتهای تیمش برای فصل بعد تاکید کرد: اولویت ما حفظ ستاره‌های خودمان است. باتوجه به اینکه فرشید اسماعیلی و رابسون به لیست بزرگسال اضافه می‌شوند شاید کمی در تغییر در لیست‌مان داشته باشیم ولی من اعتقادی به تغییر زیاد ندارم. می‌خواهیم فصل را با اقتدار شروع کنیم و جایی برای تغییرات زیاد نداریم.

منصوریان یادآور شد: من رسما اعلام می‌کنم که به هیچ بازیکنی زنگ نزده‌ام. با شرایطی که به وجود آمده لابد من باید ۲۰ بازیکن بخریم چراکه بعضی رسانه ها اعلام کرده اند به ۲۰ یا ۳۰ بازیکن زنگ زده‌ام. ما کلا ۳ خرید می‌خواهیم انجام دهیم اما من می‌بینم که کلی بازیکن می‌گویند که استقلال به ما پیشنهاد داده است.

سرمربی استقلال درباره وضعیت چپاروف بازیکن ازبکستانی تصریح کرد: چپاروف با ما قرارداد ۱۸ ماهه امضا کرده است نه ۳ ماهه و حالا که شیطنت های فوتبال ایران را فهمیده است، باید به تیم ما برگردد و کمک کند. من فقط این را می‌گویم که اگر او بخواهد زیر قرارداد ۱۸ ماهه‌اش با استقلال بزند شرایط برایش سخت می‌شود چراکه این بازیکن با ما قرارداد رسمی ۱۸ ماهه دارد.

منصوریان در پایان گفت: از هواداران تشکر می‌کنم. العین تیم کوچکی نیست و ما حتما به حضور هوادارانمان نیاز داریم در حوزه خلیج فارس فقط از یک چیز می‌ترسند و آن هم هواداران ایرانی هستند. ما باید طوری برابر این تیم ظاهر شویم که اتفاقی که برای السد افتاد برای العین هم بیفتد و ما هم بتوانیم در آزادی کار را تمام کنیم.