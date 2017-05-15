استفاده از ظرفیت ۱۰۰ موسسه قرآنی برای ترویج سبک زندگی اسلامی

حجت‌الاسلام‌ سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر تدوین و ترویج سبک زندگی اسلامی را یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی دانست و گفت: تدوین سبک زندگی اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود یکی از وظایف مهم دستگاه‌ها و متولیان حوزه فرهنگی است.

وی تأکید کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با همکاری فعالان عرصه فرهنگ به‌ویژه روحانیون مستقر تدوین و تبلیغ سبک زندگی اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی بابیان اینکه اگر سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی در جامعه نهادینه شود شاهد کاهش روزافزون معضلات و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود، گفت: باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که سبک زندگی اسلامی در جامعه نهادینه شود.

حجت‌الاسلام مسعودی با تأکید بر اینکه مسئولان اجرایی باید نسبت به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای داشته باشند، گفت: اصلاح فرهنگ منجر به اصلاح سایر امور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی با برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی ویژه فعالان عرصه فرهنگ، اقدامات قابل‌توجهی را در دستور کار قرار داده است، گفت: برگزاری گفتمان دینی و همایش‌های مذهبی با همکاری روحانیون مستقر انجام می‌شود.

به گفته حجت‌الاسلام مسعودی با بهره‌گیری از ظرفیت یک‌صد موسسه قرآنی در استان می‌توان در راستای تحقق سبک زندگی اسلامی گام‌های بلندی برداریم.