حضور در پای صندوق های رای و انتخاب گزینه انقلابی وظیفه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در جمع شهروندان منطقه یک اظهار کرد: در آستانه برگزاری یک رویداد سیاسی مهم در کشورهستیم که همه باید خود را برای این رویداد آماده کنیم. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت به جهات مختلف حائز اهمیت است و این انتخابات نه تنها بر مدیریت کشور بلکه بر سرنوشت نظام و انقلاب تاثیر گذار است. با توجه به شرایط منطقه و در صحنه داخلی و خارجی این انتخابات اهمیت ویژه ای دارد و نیاز است مردم علاوه بر حضور بر پای صندوق رای، فرد ولایت مدار و در مسیر انقلاب را انتخاب کنند.

وی افزود: در شرایطی هستیم که نیروهای مقاومت در سوریه، لبنان، یمن و افغانستان امروز در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته اند و حمایت و پشتیبانی از این مسیر توسط آرای ما الزامی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امروزه جوانان انتظار دارند مسئولان در رفع مشکلاتشان تلاش کنند و انتطار دارند دولتمردان به وضعیت زندگیشان رسیدگی کنند.

انتقاد به مناظره های ریاست جمهوری و دولتمردان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط حساس کشور بیان کرد: روزی نیروهای انقلابی برای حفظ و حراست از کشور خون دادند و هم اینک برای ادامه انقلاب باید خون دل بخورند.

وی ادامه داد: نیروهای انقلابی در این انتخابات دو وظیفه اصلی دارند یکی حضور در پای صندوق های رای و دیگر انتخاب گزینه انقلابی از بین کاندیداها.

طلایی تصریح کرد: با توجه به اینکه چند روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باقی نمانده اما هنوز حس انتخابات در بین مردم به وجود نیامده و باید تلاش شود این حس در بین مردم ایجاد شود که این حس را باید بچه های انقلابی ایجاد کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به معرفی گزینه مناسب، گفت: نخبگان و علما باید شاخص ها را مطرح کنند تا مردم بتوانند فرد شایسته را انتخاب کنند. وضع فعلی مربوط می شود به انتخابات سال ۹۲ و جهت بهبود شرایط در آینده باید در مدیریت کشور تغییر ایجاد کنیم.

انتخابات شورای شهر تهران حائز اهمیت است

طلایی در ادامه مراسم به برگزاری همزمان انتخابات شوراها و بخصوص شورای شهر تهران با انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط تهران، انتخابات شورای شهر تهران حائز اهمیت است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: در حالی جناح اصلاح طلب از دو سال پیش برای حضور در شورا و شهرداری برنامه ریزی کرده اند که حتی عنوان کردند که شورا و شهرداری تهران به مراتب از ریاست جمهوری مهمتر است.

وی اضافه کرد: شهر تهران با توجه گردش مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری و پست های مدیریتی (حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ ) برای همه حائز اهمیت است و برهمین اساس برنامه ریزی کردند تا یک لیست واحد وارد انتخابات شورا شوند که هم اینک اختلاف بر سر حضور درشورا را در نزد آن ها می بینیم.

موفقیت مدیریت شهری در یک دهه گذشته

طلایی ادامه داد: خوشبختانه مدیریت شهری در یک دهه گذشته در شهر تهران موفق عمل کرده است و در این زمینه نیز مقام معظم رهبری تاکید داشته اند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: شهرداری تهران در این سال ها حمایت های بسیاری را از نیروهای انقلابی در داخل و خارج انجام داده است که از آن جمله می توان به برگزاری مراسم با شکوه اربیعن حسینی در کربلا اشاره کرد که البته در این مسیر دولت حمایتی را انجام نداده است.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با انتخاب درست شهروندان در انتخابات شورای شهر تهران، تمامی اعضاء ۲۱ نفر لیست خدمت به شورا راه پیدا کنند و خدمات به شهروندان ادامه پیدا کند.

تکثر لیست ها آسیب جدی محسوب می شود

طلایی افزود: تکثر لیست ها در جبهه انقلاب اسلامی آسیب جدی وارد می کند و باید به گونه ای عمل کرد که نیروهای انقلابی حاضر در لیست خدمت به شورا راه پیدا کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: در حالی اصولگرایان تلاش کردند تا یک لیست واحد در شورا ارائه کنند که جناح اصلاح طلب با تکثر لیست روبرو شده است.

وی با اشاره به انصراف های پی در پی در بین اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران گفت: علی رغم اینکه قرار بود طی روزهای گذشته سر لیست اصلاح طلبان با بنده و آقای تقی پور عضو لیست خدمت به مناظره بنشیند اما به بهانه های مختلف از این کار انصراف دادند.

طلایی در ادامه به الویت های شورای پنجم اشاره کرد و گفت: مهمترین کارها در حوزه فرهنگی، اجتماعی، حمل و نقل ، نوسازی بافت فرسوده و کاهش آلودگی هوا است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید بتوانیم در شورای پنجم فاصله خدمات در محلات را کم کنیم، این در حالی است که در حال حاضر حدود ۷۰ محله شهر تهران در محرومیت بسر می بردند.

