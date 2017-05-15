دو پرواز بالگرد اورژانس برای انتقال ۷ مصدوم به کرج

مهرداد بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال وقوع تصادف میان دو دستگاه خودروی سواری هیوندا آزرا و پژو ۴۰۵ در محور چالوس محدوده حسنکدر بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه ظهر امروز رخ داد و هفت مصدوم برجای گذاشت، گفت: تکنسین‌های اعزامی پس از رسیدن به محل حادثه و ارزیابی وخامت حال مصدومان ضرورت انتقال توسط بالگرد را به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی البرز با اشاره به انجام عملیات رهاسازی توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر، گفت: مصدومان ضمن دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی به محل فرود بالگرد در «ری زمین» منتقل شدند.

به گفته بابایی مصدومان این حادثه طی دو پرواز به بیمارستان البرز کرج انتقال یافتند.

گفتنی است که هم‌زمان با این حادثه دو تصادف در دونقطه دیگر محور کرج - چالوس رخ داد که اعزام مصدومان حادثه اول توسط بالگرد، باعث شد تا پوشش امدادی ناوگان زمینی اورژانس برای رسیدگی به مصدومان حوادث بعدی در کمترین زمان امکان‌پذیر باشد.