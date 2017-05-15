۳۵۰ ناظر بر انتخابات شوراهای شهر و روستای اردبیل نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی عصر دوشنبه در همایش ناظران و سر ناظران انتخابات در اردبیل گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم‌شده و ۳۵۰ ناظر به این مهم نظارت خواهند داشت.

وی با تأکید به افزایش ناظران به نسبت دوره‌های قبل افزود: ناظران از بین افراد بی طرف انتخاب شده‌اند تا هیچ شبه ای در فعالیت آن ها به وجود نیاید

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شهر و روستای استان متذکر شد: انتخابات فرصت همدلی و انسجام را فراهم خواهد ساخت و مشارکت همگانی مورد تأکید است.

کریمی خواستار رعایت قوانین و مقررات از سوی ناظران و سر ناظران شد و افزود: انتظار می‌رود این گروه در تمامی مراحل انتخابات از جمله مراحل مربوط به اخذ رأی و شمارش آرا مسئولیت خود را به بهترین شکل ایفا کنند.

وی تأکید کرد: ناظران موظف هستند هر گونه تخلف را به هیئت نظارت و نماینده آن ها در کمترین زمان انعکاس دهند.

دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شهر و روستای استان متذکر شد: هر گونه تخلف اعم از خریدوفروش رأی، بر هم زدن نظم رأی‌گیری و مواردی از این دست مجازات حبس و جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت اجرایی نظارت را به دنبال دارد.