۶ هزار نفر در برگزاری انتخابات در بهارستان مشارکت دارند

بیژن سلیمان پور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر بی طرفی کامل مجریان انتخابات در شهرستان بهارستان، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا حق مردم، نظام و نامزدهای انتخاباتی رعایت شود و تضییع حقوق مردم سبب دلسردی مردمی از انتخابات و نیز مشارکت پایین خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان بهارستان ۶ هزار نفر در بخش های اجرایی، نظارت و بازرسی در امر برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

فرماندار بهارستان حضور پرشور مردم در انتخابات را سبب دلگرمی دلسوزان و دوستان و یاس و نا امیدی دشمنان دانست و اضافه کرد: مقیاس در انتخابات قانون است و باید همه کارهایمان را با مقیاس قانون بسنجیم، زمانی که مر قانون رعایت شود؛ عدالت برقرار شده و حقوق افراد ضایع نمی شود.

وی فضای ایجاد شده در انتخابات پیش رو را فضایی مناسب برای تحمل سلایق مختلف در جامعه دانست و گفت: باید از این فضا به بهترین شکل برای رقابت صحیح و قانونمند گروه ها و جناح های سیاسی بهره گیری شود.

سلیمان پور مشارکت مردم بهارستان در تمام عرصه های انقلابی را مورد اشاره قرار داد و گفت: تشخیص مردم برای نظام اسلامی ملاک است و مجریان تنها وظیفه برگزاری انتخابات و ایجاد شور و نشاط در بین مردم را دارند.