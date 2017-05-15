اراذل و اوباش به دنبال ملتهب کردن فضای انتخابات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست ‌فضای انتخابات را ملتهب نکنند و خطاب به همه آنان گفت: مردم ما مردم متمدن و فهمیده هستند، در اسلام هم در خشیده‌اند انتظار داریم، فضای انتخابات را فضای پرخاشگری نکنند.

وی از ضد انقلاب و عوامل دشمن به عنوان دو گروه تخریب کننده فضای انتخابات یاد کرد و ابراز داشت: این گروه‌ها در تلاشند با به کارگیری افراد اراذل و اوباش فضای انتخابات را ملتهب کنند، اما جوانان اسلامی اجازه ندهند که دشمن از این آب گل آلود سوء استفاده کند و فضا را فضای پرخاشگری جلوه دهند.

استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: همیشه فضای انتخابات در ایران، فضای آرام و امن بوده است؛ امیدواریم از این پس نیز مردم بدون هیچ گونه مشکلی در فضای آرام در انتخابات شرکت کنند و پای صندوق‌های رأی بروند.

وی خطاب به جوانان مؤمن و انقلابی گفت: جوانان ایران اسلامی ادب اسلامی را رعایت کنند و نشان دهند که فضای انتخابات، فضای امن و امان است و کسی نمی‌توانید امنیت آنها را برهم بزند.

تأکید بر کمک رسانی به زلزله زدگان خراسان شمالی

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه اخیر در خراسان شمالی شمالی اشاره کرد و خواستار رسیدگی بیشتر دولت به آسیب دیدگان این زلزله شد و تأکید کرد: نباید این کمک رسانی تنها در چند روز اول رسانه‌ای شود و پس از آن مردم به حال خود رها شوند.

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: نباید کمک رسانی به مردم تنها محدود به چند روز شود؛ باید افزون بر کمک مسئولان، خیران و سایر مردم نیز احساس مسئولیت کنند و به آسیب دیدگان کمک‌های لازم را برسانند.

وی در پایان گفت: به دلیل عدم رعایت زیرساخت‌های لازم، ساختمان قشر مستضعف با یک زلزله متلاش می‌شوند؛ این وظیفه مسئولان است که به این زیرساخت‌ها توجه کنند و نگذارند این قشر آسیب‌های بیشتری را متحمل شوند.