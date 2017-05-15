۳ مدال بانوان تیرانداز در تفنگ سه وضعیت/ کاروان ایران ٢٢ مداله شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مرحله فینال مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بانوان بازی های کشورهای اسلامی با حضور هشت تیرانداز از کشورهای ایران و ازبکستان (٣ نفر)، قطر و عمان (یک نفر) آغاز شد و به دلیل انصراف ورزشکار عمانی در اواسط رقابت در وضعیت اول (نشسته) با هفت تیرانداز پیگیری شد.

مه لقا جام بزرگ، نجمه خدمتی و الهه احمدی که در مرحله مقدماتی به ترتیب اول تا سوم شده بودند، نمایندگان کشورمان در فینال تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بودند که همراه با دیگر حریفان شان پشت خط آتش ایستادند.

در این رقابت تیراندازان به ترتیب در وضعیت نشسته، درازکش و ایستاده تیرهای خود را شلیک کردند که طی آن و در مجموع امتیازهای به دست آمده در هر وضعیت، نجمه خدمتی با٤٥٤.٧ امتیاز در صدر قرار گرفت و صاحب مدال طلا شد.

الهه احمدی با مجموع ٤٥١.٦ امتیاز و ایستادن در جایگاه دوم صاحب عنوان نایب قهرمانی شد. جام بزرگ، پرچمدار کاروان ورزش کشورمان هم با ٤٤١.٢ امتیاز به عنوان سوم دست یافت.

نجمه خدمتی در حالی مدال طلا تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بانوان را از آن خود مرد که در همین دوره بازی های کشورهای اسلامی مدال نقره تیم میکس ١٠ متر تفنگ بادی را هم کسب کرده بود.

الهه احمدی هم در همین دوره بازی های کشورهای اسلامی مدال نقره تفنگ بادی ١٠ متر بانوان را کسب کرده بود.

با سه مدالی که در فینال تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بانوان به دست آمد، مجموع مدال های ایران به ٢٢ رسبد.



مجموع مدال های کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی تا این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

نرجس امام قای نژاد (تفنگ بادی ١٠ متر)، نسرین دوستی (وزن ٥٠ کیلوگرم کاراته)، سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو)، سجاد گنج زاده (کاراته)، نجمه خدمتی

(تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر)

مدال نقره

الهه احمدی (تفنگ بادی ١٠ متر بانوان) رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته)، تیم میکس ١٠ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی)، هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی)، محمد علی شنانی ( جودو نابینایان)، الهه احمدی (تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر)

مدال برنز

امیر مهدی زاده (وزن -٦٠ کیلوگرم کاراته)، طراوت خاکسار (وزن -٥٥ کیلوگرم کاراته)، علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو)، تیم شنا چهار در صد متر، تیم ملی ژیمناستیک، ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا)، مهسا افسانه (برنز کاتا)، محدثه آقایی(کاراته)، محمد احمدی (٥٠ متر تپانچه مردان)، هادی خناری نژاد(ژیمناستیک دارحلقه)، مه لقا جام بزرگ

(تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر)