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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۱۵

رئیس ستاد انتخابات اردبیل اعلام کرد؛

تدارک ۱۵۹۵ شعبه اخذ رأی در اردبیل/۶۶۰۹ نامزد شورا رقابت می‌کنند

تدارک ۱۵۹۵ شعبه اخذ رأی در اردبیل/۶۶۰۹ نامزد شورا رقابت می‌کنند

اردبیل – رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: هزار و ۵۹۵ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در استان آماده‌سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: از این تعداد هزار و ۷۹ شعبه روستایی و ۵۱۶ شعبه شهری است.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۲۹۲ صندوق ثابت رأی و ۳۰۳ صندوق سیار تدارک دیده شده است، اضافه کرد: زمینه اخذ رأی برای تمامی مردم اردبیل فراهم شد.

رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص لیست قطعی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: در این انتخابات شش هزار و ۶۰۹ نامزد رقابت خواهند کرد.

به گفته نصیری ۱۴۰ نفر در شهرها و سه هزار و ۲۷۳ نفر در روستاها به عنوان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌شوند.

وی تأکید کرد: در انتخابات پیش رو تعداد واجدین اخذ رأی ۹۵۰ هزار نفر هستند که از این تعداد ۳۸ هزار و ۸۸۰ نفر رأی اولی محسوب می‌شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل متذکر شد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم در استان فراهم شده و بی‌شک روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه مردم اردبیل خالق حماسه خواهند بود.

کد مطلب 3979652
محمد میرزایی ناطق

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