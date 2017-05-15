به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: از این تعداد هزار و ۷۹ شعبه روستایی و ۵۱۶ شعبه شهری است.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۲۹۲ صندوق ثابت رأی و ۳۰۳ صندوق سیار تدارک دیده شده است، اضافه کرد: زمینه اخذ رأی برای تمامی مردم اردبیل فراهم شد.

رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص لیست قطعی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: در این انتخابات شش هزار و ۶۰۹ نامزد رقابت خواهند کرد.

به گفته نصیری ۱۴۰ نفر در شهرها و سه هزار و ۲۷۳ نفر در روستاها به عنوان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌شوند.

وی تأکید کرد: در انتخابات پیش رو تعداد واجدین اخذ رأی ۹۵۰ هزار نفر هستند که از این تعداد ۳۸ هزار و ۸۸۰ نفر رأی اولی محسوب می‌شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل متذکر شد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم در استان فراهم شده و بی‌شک روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه مردم اردبیل خالق حماسه خواهند بود.