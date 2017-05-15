استاندار دمشق: منطقه القابون از گروههای مسلح تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشر الصبان استاندار دمشق از تخلیه منطقه القابون به شکل کامل از گروههای مسلح خبر داد.

وی افزود: مرحله دوم و آخرین مرحله خروج گروههای مسلح از القابون به پایان رسید و این منطقه به طور کامل از گروههای مسلح پاکسازی شد.

الصبان تاکید کرد: نیروهای ارتش سوریه در حال پاکسازی القابون از بمب ها و مین های کارگذاشته شده از سوی گروههای مسلح هستند.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اوضاع در مناطق کاهش تنش در سوریه را با وجود ۹ مورد نقض آتش بس طی ساعات گذشته با ثبات توصیف کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: تیم های نظارت بر آتش بس ۹ مورد نقض تواف توقف عملیات جنگی ثبت کرده اند که ۲ مورد آن در دمشق و ۲ در درعا و۲ در حماه و ۳ مورد نقض آتش بس در حمص بوده است، بیشتر موارد نقض آتش بس در مناطق گروه های تروریستی”داعش” و “جبهه النصره” بوده است.