۱۲۵ میلیون دلار محصولات کشاورزی از گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه نشست فصلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اصحاب رسانه برگزار شد.

مختار مهاجر در این نشست خبری اظهار کرد: توسعه گلستان بدون کشاورزی معنا و مفهومی ندارد و اشتغال استان مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی گره‌خورده است.

وی افزود: در گلستان ۱۴۷ هزار خانوار بهره‌بردار کشاورزی داریم که حدود ۷۰ هزار خانوار آن‌ها دو شغله هستند علاوه بر زراعت به دام‌پروری هم مشغول هستند.

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان بابیان اینکه حدود ۲۱۷ هزار خانوار گلستانی در رشته‌های مختلف کشاورزی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: در سال ۹۲ میزان خرید تضمینی گندم استان ۲۶۴ هزار تن بود که این رقم در سال گذشته به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید.

توزیع ۱۵۰ هزار تن کود

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۷ هزار تن کود برای تغذیه گیاهی در بین کشاورزان استان توزیع شد که این رقم در سال گذشته به ۱۵۰ هزار تن رسید.

وی تصریح کرد: شاید عده‌ای بگویند مصرف کود شیمیایی آلودگی محیط‌زیست و نیترات را افزایش می‌دهد اما طبق آخرین تحقیقات پرفسور سمیعی ثابت کرده میزان کود پذیری چهار گیاه در استان ۴۰۰ کیلو در هکتار است و اثری از خود باقی نمی‌گذارد.

وی با یادآوری اینکه تولید جو استان از ۱۱۰ تن در سال ۹۲ به ۳۱۰ هزار تن در سال گذشته رسیده است، خاطرنشان کرد: اگر ۱۰۰ درصد آب‌های زیرزمینی و سطحی استان را در کشاورزی استفاده کنیم بازهم با کمبود منابع آبی مواجه هستیم که می‌خواهیم با بهره‌وری آن را جبران کنیم.

نوسازی ۱۵ هزار هکتار از اراضی نسقی استان

مهاجر بیان کرد: با تجهیز و نوسازی ۱۵ هزار هکتار از اراضی نسقی استان و اصلاح الگوی کشت در گلستان به دنبال کاهش سطح کشت برنج در استان هستیم.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته با اصلاح الگوی کشت در محمدآباد گرگان کشت ۶۰ هکتاری را به ۱۲۰ هکتار رسانده و مازاد آبی هم داشتیم، گفت: قرار است پنج سایت دیگر مانند محمدآباد را اجرایی کنیم.

وی افزود: مطالعه دو هزار هکتار از اراضی نسقی هم‌اکنون در دستور کار است که یک هزار هکتار آن به پایان رسیده و در مرحله مناقصه است.

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان از حمایت ویژه دولت در تهیه بذر درجه‌یک و ۱۶۲ دستگاه ردیف‌کار ریزدانه برای افزایش کشت کلزا در استان خبر داد و بیان کرد: ۵۲ هزار هکتار از اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافت که سرمای آذرماه سال گذشته به ۲۵ هزار هکتار خسارت جدی وارد کرد.

وی از آغاز فصل برداشت کلزا از هفته آینده در استان خبر داد و اضافه کرد: کشت پنبه استان هشت هزار هکتار بود که در سال گذشته با حرکت روبه‌جلو به ۱۳ هزار هکتار رسید و امسال بنا داریم سطح کشت را به ۲۰ هزار هکتار برسانیم.

آغاز کشت بهاره و نشائی پنبه

مهاجر ادامه داد: کشت بهاره و نشائی پنبه در استان آغازشده و تاکنون پنج هزار هکتار پنبه در استان کشت‌شده و پیش‌بینی می کنیم کشت نشائی پنبه که از سال گذشته در استان شروع شده را به یک هزار هکتار برسانیم.

وی از کشت ۷۰۰ هکتار چغندر قند در گلستان خبر داد و تصریح کرد: شورای راهبردی تولید گیاهان دارویی در استان تشکیل شده و تاکنون طرح توجیهی و حمایتی ۲۱ گیاه دارویی در استان با همکاری مرکز تحقیقات، دستگاه های اجرایی و دانشگاه آماده شده است.

مهاجر خاطرنشان کرد: آزادشهر، مینودشت و گالیکش بیشترین زون کشت گیاهان دارویی استان را به خود اختصاص داده اند و در سایر شهرستان ها بیشتر در مناطق مرتعی کشت گیاهان دارویی انجام می شود.

ایجاد زنجیره تولید زنبور عسل و نوغان

وی اظهار کرد: تلاش داریم با ایجاد زنجیره تولید زنبور عسل و نوغان در استان و تفاهم نامه ای که با صندوق کارآفرینی مهر به امضاء رسیده اشتغال خانگی این بخش را افزایش دهیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان تاکید کرد: هر شغل خانگی که بتواند اوقات فراغت کشاورزان استان را پر کند مورد حمایت قرار می گیرد.

به گفته وی از محل اعتبارات اجرای پروژه های اقتصادی مقاومتی استان ۳۰ میلیارد تومان به افزایش طرح های زنبورداری و نوغانداری گلستان اختصاص یافته است.

وی متذکر شد: همچنین کاشت درخت توت در اراضی شیبدار استان را هم مورد حمایت قرار می دهیم.

مهاجر همچنین به تولیدات دامپروری استان هم اشاره و خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۴۲ هزار تن محصولات دامپروری (شیر، گوشت قرمز، تخم مرغ، عسل و گوشت سفید) به ارزش دو هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان در استان تولید شد.

وی با بیان اینکه استان گلستان توان تولید دو برابر این میزان را دارد، افزود: هم اکنون سالانه ۱۵۲ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید می شود در حالی که شرایط تولید ۳۰۰ تن را در استان داریم.

صادرات ۲۵ درصد مرغ کشور از گلستان

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: ۵۰ درصد از اقلام صادراتی استان به محصولات کشاورزی اختصاص دارد و سال گذشته ۱۲۵ میلیون دلار محصولات کشاورزی از گلستان صادر شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۸۸ هزار و ۶۶۰ تن محصولات کشاورزی گلستان به کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، عراق، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد.

به گفته مهاجر هم اکنون میگو و زغفران گلستان به کشورهای اروپایی صادر می شود و ۲۵ درصد از صادرات گوشت مرغ کشور از گلستان تامین می شود.