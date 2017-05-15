به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: مصادیق تخلف و جرم انتخاباتی کاملاً مشخص بوده و به تمامی نامزدها اعلام شده است.

وی افزود: با تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در استان تمامی تخلفات به جد رصد می‌شود و در این میان اغماضی برای نامزدها قائل نخواهیم شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: هر اقدام غیرقانونی از جمله خریدوفروش آرا، سو؛ استفاده از امکانات دولتی، توهین و افترا و تخریب سایر نامزدها به جد رصد خواهد شد.

خدادادی با تأکید به اینکه به جرایم انتخاباتی در کمترین زمان رسیدگی می‌شود، خواستار حمایت نامزدها و طرفداران آن ها از قوانین انتخاباتی شد.

وی همچنین به ممنوعیت حضور نیروهای مسلح در فعالیت‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: این مهم از سوی دادگستری استان به صورت کتبی ابلاغ شده است.