  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۵۸

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل:

سوءاستفاده از امکانات دولتی برای انتخابات رصد می‌شود

سوءاستفاده از امکانات دولتی برای انتخابات رصد می‌شود

اردبیل – معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: هرگونه سوءاستفاده از امکانات دولتی برای انتخابات از سوی نامزدهای شوراها و هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در استان رصد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: مصادیق تخلف و جرم انتخاباتی کاملاً مشخص بوده و به تمامی نامزدها اعلام شده است.

وی افزود: با تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در استان تمامی تخلفات به جد رصد می‌شود و در این میان اغماضی برای نامزدها قائل نخواهیم شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: هر اقدام غیرقانونی از جمله خریدوفروش آرا، سو؛ استفاده از امکانات دولتی، توهین و افترا و تخریب سایر نامزدها به جد رصد خواهد شد.

خدادادی با تأکید به اینکه به جرایم انتخاباتی در کمترین زمان رسیدگی می‌شود، خواستار حمایت نامزدها و طرفداران آن ها از قوانین انتخاباتی شد.

وی همچنین به ممنوعیت حضور نیروهای مسلح در فعالیت‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: این مهم از سوی دادگستری استان به صورت کتبی ابلاغ شده است.

کد مطلب 3979673
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها