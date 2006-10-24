وزير خارجه اسرائيل به قطر سفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه اسرائيل در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت: وزير امور خارجه اسرائيل به صورت رسمي براي مشاركت در اجلاس بين المللي درباره "دموكراسي هاي نوپا" در دوحه قطر دعوت شده كه اين اجلاس قرار است روز 29 اكتبر آغاز بكار كند.

برپايه اين گزارش؛ وزير خارجه اسرائيل براي اولين بار به قطر سفر خواهد كرد و آخرين ديدار يك وزير اسرائيلي از قطر به نوامبر سال 2001 ميلادي بازمي گردد كه "روني ميلو" وزير همكاري و محيط زيست وقت اسرائيل در اجلاس سازمان تجارت جهاني در دوحه شركت كرد.

قطر روابط ديپلماتيك با اسرائيل ندارد، اما از سال 1996ميلادي نمايندگي تجاري اسرائيل را گشوده است و مقام هاي دو كشور در سال هاي گذشته با يكديگر ديدار داشته اند.