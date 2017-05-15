انتخابهای زندگی باید هدایت گر افراد به سوی مسیر الهی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله قاسمی بعد از ظهر دوشنبه در همایش سلسله برنامه های فصل شکفتن "اولین انتخاب سرنوشت ساز من" افزود: انسان بهترین مخلوق خداوند است پس باید انتخاب های بهترین نیز داشته باشد، انتخابهای بهترین انسان را به سوی کمال رهنمون می کند.

وی با بیان اینکه افق زندگی جامعه انسانی بر اساس انتخاب صورت می گیرد بیان کرد: زندگی اجتماعی با حضور عرصه انتخابات وارد مرحله جدیدی می شود.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: انتخابات راه مرسوم مدنی برای توزیع قدرت در کشور است و با حضور حداکثری اقتدار ملت و کشور ایران را به جهانیان نشان خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه همواره باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کرد افزود: حضور فراگیر در پای صندوقهای رای یک اصل است که نباید فراموش شود.

قاسمی اظهار داشت: به هر میزان در انتخابات حضور شایسته داشته باشیم به همن میزان در دیپلماسی از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردا خواهیم بود.