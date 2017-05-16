به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه «وطنم» به خوانندگی حجت اشرف زاده در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به همت بسیج سازمان صدا و سیما و مجوز دفتر موسیقی و سرود رسانه ملی در فضای مجازی منتشر شد.

در این قطعه موسیقایی حسین غیاثی ترانه سرا، بهنام کریمی آهنگساز و مدیر هنری و علی با وفا به عنوان طراح حضور دارند.

در متن ترانه قطعه «وطنم» آمده است:

شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو

تو شوق تماشایی، تو بی‌پروا و زیبایی

دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من

دیدنی‌ترین آسمان، ای ستاره‌باران

***

زخمیِ عشقی، وطنم!

باید صدایت بزنم

باید کنارت بمانم

شعری و شوری، وطنم!

وقتی صدای تو منم

باید که از تو بخوانم

***

مرا با خود ببر آرام، به بغض آخرین سنگر

به خواب کوچه‌ی عاشق، به عطر لاله‌ی پرپر

تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی

حریم امن دورانی، تو ایرانی تو ایرانی

***

زخمیِ عشقی، وطنم!

باید صدایت بزنم

باید کنارت بمانم

شعری و شوری وطنم

وقتی صدای تو منم

باید که از تو بخوانم