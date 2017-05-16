فقر امکانات مشکل لاینحل ورزش معلولان و جانبازان در همدان

خبرگزاری مهر-گروه استانها: پرداختن به ورزش یکی از شیوههای گذراندن اوقات فراغت است که بدون شک انتخاب آن از سوی جانبازان یا معلولین علاوه بر تقویت روحیه، سبب ارتقا عملکرد جسمانی آنها میشود.
ورزش با ویژگیهای خاص خود به طرق مختلف میتواند به جامعه معلولین کمک کند و آنها را در کسب توانایی بیشتر یاری دهد و زندگی بانشاط و مستقلی برای آنها رقم بزند اما بااین وجود نبود امکانات رفتوآمد، عدم وجود اماکن مناسب برای ورزش معلولان و عدم مناسبسازی محیط شهری از مشکلات این قشر برای پر کردن اوقات فراغت است.
براساس بررسی ها مشکلات مادی برای غنیسازی اوقات فراغت و کمبود امکانات ورزشی در زندگی ورزشکاران جانباز و معلول بیشتر از دیگر معلولان به چشم میآید.
معلولان و جانبازان در عرصههای مختلف حضور در جامعه با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند
متأسفانه معلولان و جانبازان در عرصههای مختلف حضور در جامعه با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند اما حالا که انتخابات شورای شهر فرارسیده شماری از کاندیداهای شورای شهر از کسانی که در دورههای قبل حضورداشتهاند تا کسانی که برای اولین بار میخواهند در انتخابات شورا خود را محک بزنند رفع دغدغه جانبازان و معلولین را شعار خود قرار داده اند اما باید از کسانی که در دورههای قبلی عضو شورای شهر حضور داشتند پرسید شما که دغدغه دارید در دوره خود چه اقداماتی انجام دادهاید؟.
بهطور قطع ورزش جزو لاینفک زندگی هر فرد محسوب میشود چراکه اگر میخواهد سلامتی داشته باشد شادابی و نشاطی روحی را در زندگی حس کند نیاز به ورزش دارد که این نیاز برای معلولان و ناتوانان جسمی چندین برابر است چون این افراد بیشتر از افراد سالم نیاز به حضور در جامعه دارند تا دچار افسردگی نشوند و در این میان ورزش بهترین عامل است که میتواند این افراد را به سطح جامعه بکشاند.
باید مسئولان امر از بهزیستی کشور گرفته تا مسئولان ردهبالای ورزش کشور فضا و سرانه ورزشی را طوری فراهم کنند که این افراد بهراحتی و بهطور کاملاً در دسترس بتوانند ورزش کنند و ورزش بعنوان یکی از سیاستهای اصلی برای حضور این افراد در جامعه برنامهریزی شود.
معلولان شهروندان درجه چندم محسوب نمیشوند
آنچه مسلم است معلولان و جانبازان هیچ تفاوتی با سایر شهروندان جامعه ندارند و ما در هیچ جای دنیا شهروند درجه چندم نداریم و نباید جانبازان و معلولان و تمام افرادی که ناتوانی جسمی دارند تصور کنند که مسئولان آنها را به چشم شهروندان درجه چندم محسوب میکنند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ورزش معلولین اظهار داشت: بحثهای زیادی در ورزش جانبازان و معلولین وجود دارد و دستگاههای مختلفی در این زمینه دخیل هستند.
علی ضمیری کامل افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان سالن غدیر را در اختیار سازمان بهزیستی استانهمدان قرار داده که جانبازان و معلولین و مخاطبان سازمان بهزیستی بتوانند از آن استفاده کنند.
علی ضمیری کامل افزود: در حال حاضر فوتسال نابینایان، کشتی، والیبال نشسته جانبازان و معلولین از این سالن استفاده میکنند و امکاناتی در اختیار این قشر گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه وزنهبرداری معلولین نیز فعال خواهد شد، گفت: در ابتدا باید تجهیزات فراهم شود که در اولین اعتبار دریافتی تجهیزات این رشته را خریداری خواهیم کرد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به ورزش همگانی گفت: تا جایی که در توان اداره کل ورزش و جوانان بوده سعی شده امکانات را در بخش ورزش قهرمانی و همگانی در اختیار معلولین قرار دهیم.
وی گفت: در این زمینه بسکتبال ویلچر در ورزشگاه ۶ هزارنفری بهصورت تفریحی تمرین میکنند ولی به مسابقات اعزام نمیشوند.
ضمیری عنوان کرد: زمین چمن را در اختیار فوتبال قرار دادهایم و در مجموع اگر درخواستی از طریق معلولین برای ورزش به ما دادهشده نه در حد ایده آل اما در حد توان اجرا شده است.
سالنهای ورزشی که درگذشته ساختهشدهاند دومنظوره نیستند
وی بابیان اینکه امکانات ورزشی در کشور برای معلولین ضعیف است، عنوان کرد: متأسفانه سالنهای ورزشی که درگذشته ساختهشدهاند دومنظوره نیستند و رفتوآمدهای معلولین را در این سالنها مدنظر قرار نداده اند اما مجوزهای صادره برای سالنهایی که بهتازگی ساخته میشوند دومنظوره است تا معلولین و جانبازان هم بتوانند از آن استفاده کنند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان در بحث ورزش معلولین محدودیتهای تجهیزاتی دارد کمااینکه منابع اعتباری در دو سال گذشته بسیار محدود بوده که این موضوع مربوط به کل کشور است و متأسفانه دست اداره کل در این زمینه بسته است.
ورزش بهترین راهکار برای حضور معلولان در جامعه است
یکی از کارشناسان توانبخشی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حضور معلولان و جانبازان و ناتوانان جسمی در جامعه اظهار داشت: بارها مشکلات مناسبسازی اماکن عمومی در چندین نشست و در مراسم روز معلولان بیان شده اما آنچه از خروجی جلسه به چشم میآید حدیث چندباره عبور معلولان از هفتخوان اماکن عمومی و مغفول ماندن اجرای مصوبهها در این راستا است.
احمد زندی افزود: عدم مناسبسازی اماکن بهخصوص بانکها، کمبود امکانات مختص معلولان، فراهم نبودن بستر مناسب برای حضور آنان در جامعه از قبیل وسایل نقلیه عمومی مناسبسازی شده و عدم امکان استفاده از سرویسهای بهداشتی عمومی برای معلولان سبب شده تا تعداد بسیاری از آنان در جامعه حضور پیدا نکنند.
زندی بابیان اینکه بیتوجهی به خواستههای معلولان تا جایی پیش رفته که استفاده از باجه بانکی به یکی از آرزوهای دستنیافتنی معلولان تبدیلشده است، گفت: انصراف از تحصیل در مراکز دانشگاهی به علت ناتوانی در عبور و مرور از دیگر معضلهایی است که جامعه هدف با آن دستوپنجه نرم میکنند و خط بطلان بر آرزوهای دیرینه یک معلول میکشد.
این کارشناس توانبخشی عنوان کرد: این در حالی است که بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان، همه مؤسسات، ادارات، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی و عمومی موظفاند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
وی با اشاره به مهم بودن امر ورزش برای معلولان بیان کرد: همچنین سالنهای ورزشی ما نیز تنها برای استفاده افراد سالم و توانمند ساختهشدهاند و ورود و خروج معلولین بههیچوجه در نظر گرفته نشده درصورتیکه باید سالنهای ورزشی دومنظوره ساخته شود تا این قشر هم بتوانند بهراحتی از امکانات ورزشی استفاده کنند.
ورزش معلولان همچنان مشکلات سنتی خود را دارا است
زندی عنوان کرد: کمتوجهی و بیتوجهی بعضی از دستگاهها به ورزش جانبازان و معلولان، نبود امکان و سهولت برای دسترسی به امکانات ورزشی، دشواری در رفتوآمد جانبازان و معلولان، کمبود شدید اماکن و تجهیزات ورزشی ویژه، بالا بودن هزینه ورزش معلولان و ضعف در فرهنگسازی جامعه و خانوادهها باعث شده ورزش معلولان همچنان مشکلات سنتی خود را داشته باشد و آنگونه که باید رشد نکند.
این کارشناس توانبخشی بابیان اینکه متولی ورزش در کشور وزارت ورزش است، گفت: متولی اصلی ورزش در کشور وزارت ورزش است و این وزارت خانه موظف است شرایط ورزش را برای تمام آحاد جامعه فراهم کند و هیچ کجای قانون نوشتهنشده که وزارت ورزش و جوانان اولویت اصلی و ابتدایی خود را فراهم کردن شرایط ورزش برای افراد سالم و توانمند بگذارد و باید دید دستگاه ورزش نسبت به افراد سالم و معلولین یکی باشد و در ساخت زیرساختهای ورزشی و خرید تجهیزات ورزشی معلولین نیز دیده شوند.
وی یادآور شد: در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی اگر تنها یک دلار برای ورزش معلولین هزینه میکنند در عمل ۳ دلار هزینههای درمان معلولین کاهش پیدا میکند که این نشان میدهد باید برای ورزش معلولین هزینه کنیم و برای اینکه جامعهای پویا و شاداب داشته باشیم باید معلولین را نیز وارد جامعه کنیم که ورزش بهترین راه آن است.
تبعیضها ازلحاظ روحی ورزشکاران معلول و جانباز را شکننده میکند
یک از معلولان جسمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تنها انتظاری که از مسئولان دارم با یک چشم نگاه کردن به ورزشکاران معلول و سالم است، اظهار داشت: از تبعیضی که بین ورزشکاران معلول و غیر معلول گذاشته میشود گلهمند هستم چراکه این تبعیضها ازلحاظ روحی ورزشکاران معلول و جانباز را شکننده میکند.
علیرضا موسوی افزود: متأسفانه مسئولان ما را با نگاهی دیگر نگاه میکنند و اصلاً توجهی به معلولان و جانبازان ندارند و این نگاه بسیار ما را اذیت میکند و چرا باید به ما به چشم شهروند درجه دوم نگاه شود مگر ما حق زندگی و نفس کشیدن نداریم.
موسوی با گلایه از شورای شهر و شهرداری همدان گفت: یکی از وظایف شورای شهر و شهرداری بسترسازی مناسب شهری برای ورود معلولان به شهر است و حالا که دوباره فضای انتخاباتی شروعشده شورای شهریها یاد معلولان و جانبازان افتادهاند و ما شدهایم دغدغه این افراد اما آقایان جواب بدهند در ۴ سالی که بر کرسی ورا نشسته بودند چهکار کردهاند که حالا دوباره باز هم شعار سر میدهند.
وی با گلایه از دستگاه ورزش بیان کرد: دستگاه ورزش استان نسبت به ورزش معلولان و جانبازان بیتفاوت است و هر بار معلولان ما مراجعه میکنند ما را به بهزیستی پاس میدهند.
وی ادامه داد: متولی اصلی ورزش در کشور وزارت ورزش و در استانها اداره کل ورزش و جوانان است و قانونی نداریم که گفته باشد که اداره کل ورزش و جوانان تنها متولی ورزش افراد توانمند و سالم جامعه است و این اداره باید در قبال ورزش معلولین نیز پاسخگو باشد.
موسوی عنوان کرد: چرا سالنهای ورزشی و فضاهایی که ساخته میشوند از ابتدا ملزم به دومنظوره شدن نیستند که معلولان جامعه هم بتوانند از آن استفاده کنند
وی گفت: متأسفانه باید این واقعیت را پذیرفت که معلولان نهتنها در امر ورزش بلکه در همهجا مظلوم واقعشدهاند و محکوم به این هستیم که به این طریق زندگی خود را به پایان برسانیم و دریغ که کسی هم به فریاد ما نمیرسد.
گفتنی است؛ وقتی پای صحبت معلولان و جانبازان و افرادی که به دلایل مختلف جسمی از حضور در جامعه ناتوان هستند مینشینیم تنها حاصل این گفتگو اشکهایی است که از صورت این عزیزان جاری میشود و دل ما را هم به رنج وا میدارد و مسئولان امر هم متأسفانه بهراحتی از کنار این صحبتها گذر میکنند.
گوشهنشینی معلولان جامعه باعث افسردگی این افراد شده و مایه شرمساری است که نمیتوانیم دکوراسیون شهری را به نحوی طراحی کنیم که این افراد هم در جامعه حضور پیدا کنند.
نظر شما