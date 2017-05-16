تیم ملی هندبال ساحلی بدون تدارکات سوم شد و سهمیه جهانی گرفت!

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کسب مقام سوم آسیا توسط تیم هندبال ساحلی و دریافت مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان توسط این تیم پس از ۹ سال گفت: با توجه به اینکه بازی تدارکاتی برایشان نداشتیم و با هزار مشکل از جمله مسائل مالی تیم را راهی رقابتهای قهرمانی آسیا کردیم با این حال از نتایج راضی بودیم و تیم خیلی خوب بود.

وی با بیان اینکه این تیم در ضربات پنالتی و در یک بازی سخت توانست برنده دیدار رده بندی شود، افزود: این تیم از نظر من در مرحله نیمه نهایی حتی می توانست برنده باشد و به فینال مسابقات قهرمانی آسیا برسد.

وی تاکید کرد: ما واقعا هیچی تدارکاتی برای این تیم نداشتیم و این تیم بدون هیچ تدارکاتی روی سکوی آسیا ایستاد و پس از ۹ سال مجوز حضور در مسابقات جهانی را دریافت کرد.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: مسابقات جهانی در سال ۲۰۱۸ است اما چندماه مانده به مسابقات تدارکات خوبی را برای این تیم در نظر می گیریم برنامه تدارکاتی و مسابقه خارجی یا اینکه چند تیم را به ایران دعوت می کنیم.

رحیمی در مورد اینکه آیا تیم پاداشی بابت این سکو دریافت می کند نیز گفت: در محل مسابقات پاداشی به بازیکنان اهدا کردیم اما قطعا تیم وقتی به ایران بیاید باید برنامه ای برای تقدیر از زحمات تیم و کادر فنی داشته باشیم.

ششمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا از ۱۸ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در پاتایا تایلند برگزار شد که تیم ایران در این دوره از رقابتها پس از ۹ سال بر روی سکو رفته و جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان روسیه (۲۰۱۸) را بدست آورد.