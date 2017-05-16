به گزارش خبرنگار مهر، خانواده شهدای حرم استان گلستان شامگاه دوشنبه هم‌زمان با مراسم چهلم شهید «محمدرضا شیبانی» با اعلام بیانیه‌ای مخالفت خود را برای سخنرانی غلامحسین کرباسچی در گرگان اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

متأسفانه در روزهای گذشته دریکی از جلسات انتخاباتی در استان اصفهان که با حضور یکی از مجرمان اقتصادی برگزار شد به شهدای مدافع حرم اهانت و ازخودگذشتگی شهدا در دفاع از کشور و اعتقاد دینی و مذهبی زیر سؤال رفت، درحالی‌که شهدای مدافع حرم با بصیرت، هوشیاری و تبعیت از ولایت در مسیر شهدا در این راه قدم نهادند و سایه جنگ را از کشور رفع کردند، روا نیست توسط برخی افراد معلول الحال مورد هجمه قرار گیرند مگر این نیست که رهبر معظم انقلاب می‎فرمایند حقیقتاً شهدای مدافع حرم حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند.

شهدای مدافع حرم برای دفاع از جان مسلمین و به‌منظور دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) با جبهه تفکیری مبارزه می‎کنند و سربازان حقیقی اسلام هستند. یقیناً برخی از افراد باید برای خطایی که در حق انقلاب اسلامی و مردم ایران اسلامی مرتکب شدند پاسخگو باشند و هیچ‌گونه حقی برای اهانت به این عزیزان ندارند، خانواده شهدای مدافع حرم گلستان این اقدام را محکوم کرده و خواستار برخورد قاطع با این شخص مفسد و بی‌منطق هستند.

در پی این بیانیه خانواده شهدای حرم استان گلستان ساعت ۱۱ صبح امروز (سه‌شنبه) در گلزار شهدای گلستان تحصن می‌کنند.