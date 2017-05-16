نقدی بر شیوه های تبلیغاتی کاندیداها و رسالت شهروندان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محمد فرحی: از برگزاری جلسات و میتینگ های سخنرانی، فعالیت در شبکه های اجتماعی و حضور در مجامع تا حضور کاندیداها در مناظره های صدا وسیما و بیان جملاتی که شاید زیبنده فردی که قرار است امور اجرایی کشور را برای ۴ سال برعهده بگیرد نبود.

در این روزها و شبهایی که تبلیغات کاندیدها آغاز شده متاسفانه شاهد رفتارهای ناشایست برخی هواداران همچون پخش شب نامه، توهین و تهمت به مقامات از تریبونهای رسمی، سخنرانیهای خیابانی با بستن مسیر تردد مردم، پخش موسیقی با صدای بلند تا پاسی از شب همراه با آتش بازی و صداهای ناهنجار ترقه، برهم زدن سخنرانیها، سوءاستفاده از عقاید مذهبی مردم و یا چاپ پوسترهای آرایش کرده با عکسهای خاص و نصب آن بر در و دیوار منازل مردم و اماکن عمومی هستیم که مدتها زیباسازی شهر برای از بین بردن آثار آنها زمان خواهد برد.

حضور کاندیداهایی که کمتر تخصصی در امور اجرایی نداشته و صرفا به دلیل شهرت در رشته های هنری، ورزشی وغیره به دنبال جذب آرای مردم هستند، حال وظیفه من شهروند که نگران آینده کشور و شهرم و خانواده ام هستم چیست؟

پر واضح است مهمترین وظیفه یک شهروند رصد کردن اقداماتی از این دست برای انتخاب فرد اصلح خواهد بود و قهر کردن با صندوق رای، قطعا عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت، حتی اگر قرار باشد بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم!

امروز که کاندیداها برای تبلیغات همه ژست با اخلاق بودن، شهروند مداری،قانون گرایی ودموکراسی را میگیرند وضع این است!!

وای به روزی که عده ای نالایق برسر کار بیایند و قدرت را در دست بگیرند، آنجاست که باید به حال خود بگرییم وهمچنان نگران آینده کشور، شهر و خانواده خود بوده و منتظر معجزه الهی باشیم.! این را بدانیم که سرنوشت هر قومی را خودشان می سازند.

*مدیر روابط عمومی دامپزشکی استان قزوین