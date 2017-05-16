استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات ممنوع است

امیر جعفر تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار ثبت نام و تأیید ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی فعال است و فضای تبلیغاتی را رصد می کنیم.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی بدون حاشیه سازی به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می‌کند و با پرهیز از هرنوع سیاسی کاری و جناح بندی در اجرای قانون گام بر می دارد.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان تصریح کرد: باید در برگزاری انتخابات التزام به رعایت قانون مورد توجه جدی باشد از این رو نباید در تبلیغات انتخاباتی هزینه ای از بیت المال صرف شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اعضای نیروهای مسلح و نیروهای اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات حق ورود در عرصه تبلیغات کاندیداها را نداشته و ندارند و لازم است بی طرفی خود را حفظ کنند.

تقی پور تصریح کرد: صیانت از آرای مردم وظیفه اصلی ماست، این مهم در بیان مقام معظم رهبری به روشنی با عنوان حق الناس تجلی یافته است بنابراین نباید حمایت و یا عدم مقبولیت کاندیدای بر خلاف نظر ما، مستمسکی شود تا از مدار قانون و اخلاق خارج شویم.

وی عنوان کرد: هیچ حق الناسی در کشور بالاتر از حق رای و آزادی مردم نیست و مخدوش کردن این حق به هر صورتی و از ‌طرف هر فردی، گناهی نابخشودنی و اقدامی خلاف قانون است.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان گفت: همه باید بر مبنای قانون حرکت کنند، حضور حداکثری مردم ‌پاسخ مناسبی به تهدیدات دشمنان است و امنیت ملی کشورمان در گرو اتحاد و وحدت ملی است و نمایش وحدت ملی نیز از طریق ‌صندوق آرا در معرض دید جهانیان قرار می گیرد.

وی اعلام کرد: فرصت انتخابات و رقابت های انتخاباتی نباید موجب شود که در دفاع از خویش و یا کاندیدای مورد حمایت، دستاوردهای نظام اسلامی با نامهربانی و یا غفلت مواجه شود چراکه ارائه تصویر ناتوان و ضعیف از کشور بی تردید حرکتی ضد انقلابی است.

تقی پور اعلام کرد: ‌کاندیداها و هوادارانشان باید از تخریب یکدیگر پرهیز کنند و جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه را مدنظر خویش قرار دهند از این رو تخلف انتخاباتی و قانون گریزی و قانون شکنی از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست.

وی گفت: حل بسیاری از مسائل و مشکلات مهم در کشور در گرو همین انتخابات است و بی شک با یک انتخاب درست می توان به حل آنها امیدوار بود.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان همچنین با تاکید بر پرهیز از ایجاد تفرقه و تشنج در جامعه، اظهار داشت: مردم باید در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ضمن حفظ آرامش و متانت در یک فضای رقابتی سالم از کاندیداهای خود حمایت کنند.

وی اعلام کرد: رعایت قانون برای همه افراد در هر جایگاهی لازم است از این رو با هرگونه استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی برای انجام امور تبلیغاتی از سوی کاندیداها قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

تقی پور افزود: برای داشتن یک انتخابات با شکوه و با نشاط باید سه شاخص مهم امانت‌داری و رعایت اصل بی‌طرفی، اخلاق‌مداری و قانون‌مداری را سرلوحه تمام فعالیت‌های خود قرار دهیم.

وی بر اصل بی‌طرفی تأکید کرد و گفت: رعایت قانون و اصل بی‌طرفی در تمام فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی ملاک عمل و معیار است و همه اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی با توان فکری و اجرایی خود باید برای برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری مردم تلاش می کنند.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان نیز گفت: دستگاه قضایی بر برگزاری انتخاباتی سالم و توأم با امنیت تأکید دارد و در این میان با تخلفات انتخاباتی و سوء استفاده از بیت المال به طور قاطع برخورد می شود.

حجت الاسلام مصطفی امیدوار بیان داشت: انتظار می‌رود روسای ستادهای تبلیغات انتخاباتی هوشیارانه با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی از ورود افراد مسئله دار و یا کسانی که با نیات خاص که ممکن است از طریق نفوذ به ستادها اهدافی مغایر با منافع و مصالح ملی و انسجام و وحدت ملت ایران دنبال کنند جلوگیری به عمل آورند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است افراد معاند نظام با تطمیع ستادها و هواداران نامزدهای انتخاباتی، منابع مالی آلوده را در تبلیغات انتخاباتی بکار گیرند گفت: روسای ستادهای انتخاباتی بایستی این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند و تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان تأکید کرد: در راستای وظایف و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری، ستادها و هواداران نامزدهای انتخابات بایستی مطابق مُرّ قانون حرکت نمایند و نقض مقررات و رفتارهای غیرقانونی تعقیب و مسئولیت کیفری را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اخلاق مداری، رعایت حرمت سایر نامزدهای انتخابات، همکاری صمیمانه و تنگاتنگ با دستگاه‌های متولی، هیئت‌های نظارت و اجرایی بسیار مسائل حائز اهمیت در ایام انتخابات است.

حجت الاسلام امیدوار اعلام کرد: دستگاه قضایی بر برگزاری انتخاباتی سالم و توأم با امنیت تأکید دارد و در این میان با تخلفات انتخاباتی و سوء استفاده از بیت المال به طور قاطع برخورد می شود.

وی تأکید کرد: تشکیلات قضایی هر شهرستان و بخش در ایام انتخابات اقدامات لازم را در محدوده مقرارات اعمال می کنند و پیشگیری از جرائم انتخاباتی با جدیت دنبال می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان گفت: یکی از مسائلی که به حیثیت انتخابات لطمه می زند عدم توجه و رعایت قانون است چراکه بیگانگان همین جرائم را دستاویز قرار داده و بزرگنمایی می‌کنند.

وی یادآورشد: امروز آنچه باید محور کار ما باشد، برگزاری انتخاباتی با شکوه، سالم و توأم با عزت برای کشور است.