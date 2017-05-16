پچ پچ در گوشی از فاصله ۱۰۰ متری با ابداع یک فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این فناوری می تواند کاربردهای گسترده نظامی داشته باشد و به سربازان امکان دهد بدون داد زدن یا تغییر مواضع حساسشان با یکدیگر در جبهه های نبرد صحبت کنند.

محققان دانشگاه بریستول در انگلیس می گویند فناوری مذکور برقراری ارتباطات از طریق انتقال فکر را ممکن می کند و در آینده نحوه انتقال پیام ها را دگرگون خواهد کرد. زیرا با استفاده از این روش ارسال پیام برای دیگر افراد با فکر کردن در این مورد صورت خواهد گرفت. کاری که می توان آن را تله پاتی شفاهی توصیف کرد.

فناوری مذکور از دو بخش تشکیل شده، یکی شناسایی و درک پیام و دیگری انتقال پیام برای شخص دیگر. این گروه برای شناسایی کلمات ارسالی از حسگرهایی استفاده می کنند که قادر به شناسایی و ثبت علائم الکتریکی صوتی است که افراد در زمان بیان کلمات در ذهن خود آنها را برای عضلات و تارهای صوتی خود ارسال می کنند.

با توجه به نامرئی بودن سیگنال های یاد شده از یک سیستم الکترومیوگرافی ضبط فعالیت های الکتریکی عضلات و تارهای صوتی در زمان ادای صامت کلمات استفاده می شود. سیستم مذکور قادر به ثبت کلمات با دقت بیش از ۸۰ درصد است.

برای ارسال پیام ها نیز از پدیده ای موسوم به ارسال صوت از طریق فراصوت استفاده می شود که به معنای تعدیل و تنظیم فراصوت برای تبدیل آن به صدایی قابل شنیدن است. برای دریافت و ارسال این صوت ها باید الکترودهایی در کنار سر افراد نصب شود. در نهایت صوت ارسالی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوع رمزگشایی می شود. برای هدایت دقیق اصوات نیز از یک سیستم نشانگر لیزری یا سیستم ردگیری چشم انسان استفاده می شود. تعداد کلمات قابل تشخیص با استفاده از سیستم یاد شده فعلا محدود است و در آینده افزایش می یابد.