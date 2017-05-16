مردم از شرایط اقتصادی ناراضی هستند/وعده های دولت عملی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی دوشنبه شب با حضور در جمع مردم بندرعباس بیان داشت: طی ۴ ساله دولت یازدهم مردم هیچگونه تغییری در اقتصاد و شرایط معیشتی خودشان ندیدند، وعده های دولت برای بهتر شدن شرایط اقتصادی معطل ماند. امروز با توجه به رکود تورمی زندگی را برای مردم سخت تر کرده است.

وی عنوان کرد: حسن روحانی با شعار چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژها باید با هم بچرخد به عرصه وارد شد. اما علیرغم اینکه مراکز هسته ای پلمب شد و سانتریفیوژها هم کم اما اقتصاد همچنان در شرایط بدی به سر می برد. امروز چرخاندن یک زندگی بسیار سخت و دردآور شده است. مردم بدنبال تغییر و ایجاد اقتصاد پویا نه شرایط سخت تورمی.

جلیلی ادامه داد: متاسفانه دولت در مقابل دشمنان تاریخی کشورمان کوتاه آمد و امروز می بینیم که این دشمنان به هیچ کدام از تعهدات برجام عمل نکرده اند. علیرغم اینکه وعده لغو تحریم ها را داده بودند ولی شاهد تمدید و حتی تصویب تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: راه حل درمان مشکلات اقتصادی کشور وادادن در برابر دشمنان و گستاخ‌تر ساختن آنها نیست بلکه باید در برابر دشمنان با قدرت بایستیم و اجازه ندهیم که بخواهند منافع استکباری خودشان را به ملت ایران تحمیل کنند.

به گفته جلیلی، قرار بود قیمت بنزین و گازوییل و آب و برق گران شود به شرطی که یارانه مردم نیز افزوده شود اما در این مدت قیمت همه اینها گران تر شد ولی مبلغ یارانه ها همان است! علاوه بر آن یارانه بخشهایی از مردم نیز حذف شد و در واقع دولت درآمد بیشتری کسب کرد اما مشخص نیست این پولها کجا رفته است؟

وی اظهارداشت: دولت اکنون باید پاسخ دهد چرا نقدینگی از سال ۹۲ تاکنون از ۴۶۰ هزار میلیارد به ۱۲۰۰ هزار میلیارد رسیده است و این تفاوت نقدینگی امروز کجاست.

جلیلی خاطرنشان کرد: کسانی که مدعی آوردن رفاه برای مردم بودند امروز باید بگویند در حوزه‌های مختلفی مانند صنعت، کشاورزی، مسکن و … چه ارمغانی برای مردم آورده‌اند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت افزود: حل مشکلات کشور بیشتر از وعده دادن به تلاش، کوشش و مجاهدت و مهم‌تر این‌ها راهبرد صحیح نیاز دارد.

وی تصریح کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مسکن مهر طرح نامناسبی است باید در عوض برای تقاضاهای کشور از جمله مسکن ۸۰۰ هزار زوجی که در سال ازدواج می کنند راهکار جایگزین داشته باشند. مسئولان در موضوع مسکن باید پاسخ دهند در این چهار سال چقدر از ظرفیت این حوزه در ایجاد اشتغال استفاده‌شده است.

به گفته وی، یکی از جنبه‌های قابل‌توجه انتخابات این است که به مردم این فرصت داده می‌شوند تا بفهمند چه کسی می‌تواند به نیازها و مشکلات اصلی آنها پاسخ و راهکار معتبر ارائه کند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت به شعارهای مطرح‌شده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: عمده‌ترین سؤال و مشکل مردم در سال ٩٢ مسائل و موضوعات اقتصادی مانند اشتغال و رونق اقتصادی بود که یکی از پاسخ‌های ارائه‌شده در آن ایام برای حل مشکلات مردم، راهکار گفت‌وگو با غرب بود.

جلیلی اولویت فوری کشور را ایجاد اشتغال و رونق تولید ملی دانست و عنوان کرد: اگر صحبت از اشتغال و تولید ملی می‌شود، یک رکن تولید ملی در یافتن بازارهای خارجی است چنانچه اگر دولتی نتواند در تعامل با همسایگانی چون عراق و افغانستان، از فرصت‌های اقتصادی استفاده لازم را ببرد، دیگران گوی سبقت را از او ببرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط حساس بین‌المللی، خطاب به نامزدهای حاضر در عرصه انتخابات تصریح کرد: امروز در صحنه انتخابات بر همه نامزدها لازم است که با نگاه ملی و توان داخلی از حقوق و منافع ملی دفاع کنند و در برابر دشمن نقاط قوت ملت را به رخ بکشند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که انقلاب هست، تفکر انقلابی وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس تفکر انقلابی باید صحنه انتخابات را صحنه‌ای برای چالش‌های عقلانی طراحی کرد نه صحنه‌ای برای اغوا و فریب.

وی سید ابراهیم رئیسی را فردی توانمند و مبارز توصیف کرد و اظهارداشت: سابقه سید ابراهیم رئیسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا روشن و درخشان است. هیچگاه اجازه نخواهد داد و افراد فرصت طلب و سودجو اموال دولت و مردم را چپاول کنند.

جلیلی عنوان کرد: در این دوره از انتخابات شاهد حضور کاندیدایی هستیم که اخلاق و منش درست را در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب رعایت می‌کند و این در حالی است که بیشترین اطلاعات و آگاهی را از پرونده افراد و موقعیت‌ها و ... را دارد اما هیچ‌گاه حاضر نشد تا بر خلاف مشی و منافع ملت حرکت کند.

وی گفت: انقلاب ما تنها با نگاه انقلابی صیانت می‌شود و نباید گمان کنیم کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند به فکر منافع مردم و شرایط اقتصادی مردم هستند بلکه باید بدانیم که انقلاب اسلامی را تنها کسانی مورد صیانت قرار می‌دهند که دلسوز انقلاب بوده و در مسیر ارزش‌های انقلاب قرار دارند.