آبیاری تحت فشار در استان زنجان به خوبی اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، به میزان اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان زنجان اشاره کردو افزود: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حدود ۳۱ هزار هکتار آبیاری تحت‌فشار داشتیم که در حال حاضر با فعالیت دولت تدبیر و امید این میزان به ۱۴ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده و در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: تمام طرح های آبیاری تحت فشار در استان زنجان به خوبی اجرا شده و برای تکمیل آن ۱۷۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و باید کشاورزان هم همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: آبیاری تحت فشار در استان زنجان به خوبی اجرا شده و استقبال کشاورزان از اجرای این طرح عالی است.

جعفری اظهار کرد:مشکل عمده در اجرای طرح سیستم آبیاری تحت کمبود اعتبار بود که تا پایان سال گذشته ۱۲ میلیارد تومان به اجرای این طرح اختصاص یافته بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی در زمینه اعطای تسهیلات آبیاری تحت فشار در استان زنجان وجود ندارد، تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد تومان برای اجرای آبیاری های نوین در سطح استان اختصاص داده شد.

جعفری به اهمیت بهره‌گیری از انواع آبیاری های تحت فشار در روند تولید محصولات کشاورزی اشاره کردو گفت: تجهیز مزارع و باغات به سیستم های آبیاری نوین سبب افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی شده و در ارتقای بهره وری تولیدات نقش تعیین کننده ای دارد.