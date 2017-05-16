سرکرده جدید داعش در افغانستان اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، ۳ هفته بعد از کشته شدن «عبدالحسیب لوگری» دومین سرکرده داعش در افغانستان که خود را والی ولایت «خراسان» این کشور می نامید، شخصی به نام «ارهابی» به عنوان جانشین وی اعلام موجودیت کرد.

یک منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: شخصی به نام ارهابی، برادر «حافظ سعید»، سرکرده سابق داعش در ولایت خراسان، خود را به نام سرکرده جدید این گروه در افغانستان اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، ارهابی به تازگی با ۱۰۰ نیروی تازه نفس و سلاح های سبک و سنگین از منطقه «اروکزی ایجنسی» پاکستان وارد افغانستان شده است.

لازم به ذکر است که عبدالحسیب لوگری دومین سرکرده داعش در افغانستان، حدود ۳ هفته قبل در منطقه «اچین» ننگرهار در حملات هوایی به هلاکت رسید.

همچنین گفتنی است که گروه داعش حوزه فعالیت خود را در افغانستان که بخشی از منطقه موسوم به خراسان می داند، از بهمن سال ۱۳۹۳ آغاز کرد و فرماندهی این گروه را «حافظ سعید» برعهده داشت.

سعید، اولین سرکرده داعش در افغانستان بود که در سال ۱۳۹۵ در ولایت ننگرهار در حمله هواپیماهای بدون سرنشین خارجی کشته شد.

این منبع درباره سرکرده جدید داعش در افغانستان گفت که ارهابی ۴ روز پیش از مسیر کوهستانی «تورا بورا» در شرق افغانستان که زمانی پناهگاه امن گروه القاعده بود، وارد اچین شده است.