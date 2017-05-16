سرپرست دانشگاه آزاد از واحد ساری بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی محمد نوریان که برای شرکت در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، به ساری سفر کرده است، از مجموعه دانشکده پزشکی و آزمایشگاه‌های واحد ساری بازدید کرد.

نوریان با بازدید از آزمایشگاه های تخصصی داندانپزشکی واحد ساری در جریان وضعیت رشته دندانپزشکی این واحد قرار گرفت.

وی از امکانات و فضاهای آموزشی دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه نیز مانند CPR، قلب و تزریقات، اتاق عمل، ریکاوری، ایستگاه جراحی، زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی وارتوپدی، ارولوژی، اطفال، ENT چشم، پراتیک مامایی و پرستاری بازدید کرد.