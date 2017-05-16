  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

سرپرست دانشگاه آزاد از واحد ساری بازدید کرد

سرپرست دانشگاه آزاد از واحد ساری بازدید کرد

علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد از مجموعه آزمایشگاه‌ها، کارگاه ها، کتابخانه و دانشکده علوم پزشکی واحد ساری این دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی محمد نوریان که برای شرکت در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، به ساری سفر کرده است، از مجموعه دانشکده پزشکی و آزمایشگاه‌های واحد ساری بازدید کرد.

نوریان با بازدید از آزمایشگاه های تخصصی داندانپزشکی واحد ساری در جریان وضعیت رشته دندانپزشکی این واحد قرار گرفت.

وی از امکانات و فضاهای آموزشی دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه نیز مانند CPR، قلب و تزریقات، اتاق عمل، ریکاوری، ایستگاه جراحی، زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی وارتوپدی، ارولوژی، اطفال، ENT چشم، پراتیک مامایی و پرستاری بازدید کرد.

کد مطلب 3980110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها