آمریکا پرونده پولشویی روسیه را بست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دادستان فدرال نیویورک از حل و فصل خارج از انتظار این پرونده بین دولت آمریکا و تاجر روسی «دنیس کاتسیف» مالک هلدینگ پروزون خبر داد؛ این درحالی است که دو طرف آماده می‌شدند این پرونده ۳ ساله را هفته آینده به دادگاه ارائه کنند.

دادستان کنونی منهتن «جون اچ کیم» می‌گوید: ما اجازه نخواهیم داد از سیستم مالی ایالات متحده برای پولشویی چه در آمریکا و چه در روسیه و یا هرجای دیگری استفاده شود.

حل و فصل شدن این پرونده پس از آن اتفاق افتاد که در هفته گذشته پروزون با شرایط جدیدی مواجه شد : قاضی منطقه ای ایالات متحده، ویلیام پاولی، درخواست تبرئه وکیل مدافع به علت عدم قطعیت مدارک و شواهد کنونی را رد کرد و درخواست کرد مدارک بیشتری از پرونده فساد در روسیه ارائه شود.

پروزون در بیانیه ای از مختومه اعلام شدن این پرونده به عنوان یک پیروزی یاد کرد و اعلام کرد: درهیچ جای توافق این شرکت گناهکار اعلام نشده و پرداختی هم که این شرکت در نهایت انجام داد کمتر از ۳ درصد مقداری است که دولت آمریکا از ابتدا به دنبال آن بود.

فیس گای، وکیل کاتسیف گفت: آنها تقریبا با این کار اعتراف کردند که از ابتدا نباید این پرونده را دنبال می‌کردند. در توافق انجام شده هزینه ای پرداخته شد که برای رسیدگی به چنین پرونده‌ای باید مصرف می‌شد.

دادستانی ایالات متحده به دنبال ضبط بیش از ۲۰ میلیون دلار دارایی این شرکت در قالب مجتمع های مسکونی و حساب های بانکی شرکت پروزون و شرکت های مرتبط با آن در منهتن بود که مدعی‌اند از آنها برای پول شویی پول دزدیده شده توسط مقامات مالیاتی فاسد روسیه استفاده شده است. تحت مفاد این توافق نامه هیچ کدام از این شرکت ها گناهکار اعلام نشد.

این توافق نامه پرونده ای را مختومه کرد که باعث شکل گیری بی اعتمادی شدیدو تحریم های اقتصادی و اتهامات فساد سیاسی بین مسکو و واشنگتن شده بود.

گای وکیل کاتسیف می‌گوید احتمالا جنجال های اخیر راجع به اتهام دستکاری انتخابات آمریکا توسط روسیه، دو طرف را تشویق کرد تا قبل از موعد دادرسی با هم توافق کنند.