در برابر تغيير ماموريت نيروهاي يونيفل در جنوب لبنان مقاومت مي كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه تلويزيوني المنار، شيخ نبيل قاووق با اشاره به انتشار خبرهايي از تلاش براي ايجاد كنترل هوايي بين المللي برلبنان هشدار داد: در صورتي كه نيروهاي صلح بان سازمان ملل (يونيفل) از مقاومت در لبنان اطلاعات در اختيار اسرائيل قرار دهند، اين نيروها از بيطرفي خارج شده و حاكميت لبنان را نقص كرده اند .



وي ادامه داد: دولت لبنان و ائتلاف 14مارس مسئول هر نوع تحولي در اين مورد هستند .



مسئول حزب الله در جنوب لبنان اين سئوال را مطرح كرد كه آيا دولت كنوني لبنان و گروه 14 مارس در تفسيرهاي جديد از قطعنامه 1701 شوراي امنيت دست دارند.

ازسوي ديگر، ديپلمات هاي عربي در نيويورك از تلاش آمريكا براي ايجاد كنترل بين المللي بر فضاي لبنان شبيه مناطق پرواز ممنوع سابق در عراق خبر دادند.



به گفته اين ديپلماتها، آمريكا به منظورايجاد اين كنترل بين المللي هوايي بر لبنان به دنبال گسترش اختيارات نيروهاي يونيفل در جنوب لبنان و قرار دادن قطعنامه 1701در چارچوب فصل هفتم ميثاق سازمان ملل متحد است.

پليس لبنان اعلام كرد جنگنده هاي رژيم صهيونيستي نقص حريم هوايي اين كشور را افزايش داده اند و نقص حريم هوايي لبنان تا مناطق پايتخت اين كشور رسيده است .



پليس لبنان گفت جنگنده هاي اسرائيلي تنها دردوشنبه گذشته دستكم 20 بار حريم هوايي اين كشور را در بيروت و مناطق اطراف آن و نيز جنوب لبنان نقص كردند .



اين منبع افزود: دو فروند جنگنده اسرائيلي در ارتفاع پايين بر فراز بيروت پرواز كردند و از زمان اعلام توافقنامه آتش بس در تاريخ 14 اوت گذشته به شدت افزايش يافته است.