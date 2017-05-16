نتایج تیم ملی کاراته در باکو جای توجیه ندارد/ ضعیف بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهرام هروی ضمن بیان مطلب فوق افزود: بعد از قهرمانی در رقابتهای جهانی و بازگشت تیم ملی، اردوهای تیم ملی را برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی از اواسط فروردین ماه آغاز کردیم که متاسفانه انتظارات به حق جامعه کاراته را عملی نکردیم.

وی ادامه داد: در سه وزن عملکرد نمایندگان ما بسیار ضعیف بود. در دو وزن بخصوص در وزن ۸۴+ کیلوگرم فوق العاده بودیم و در وزن ۶۰- هم مهدیزاده روی یک غفلت در ثانیه پایانی مبارزه با نماینده ازبک که یکی از بهترین های حال حاضر دنیاست، نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز بسنده کرد. این برنز هم چیزی از ارزشهای این قهرمان ارزنده کشورمان کم نمی کند.

سرمربی تیم ملی کاراته با بیان اینکه درس خوبی از تاتامی باکو کسب کردیم اظهار داشت: این رقابتها به ما ثابت کرد که قهرمانی زودگذر است و حفط عنوان قهرمانی بسیار سخت و تلاش زیادی را طلب می کند. در یک مسابقه ای با سطح پائین تر نتایجی را که انتظار داشتیم کسب نشد.

هروی افزود: ترکیه، آذربایجان و مصر که در رقابتهای جهانی جزو رقبای اصلی ما محسوب می شوند، در این رقابتها حضور داشتند، با همه این اوصاف توقع ما بیشتر از این بود. باید به برخی حداقل ها می رسیدیم که محقق نشد. دوره قبل هم یک طلا از بازیهای کشورهای اسلامی کسب کردیم ولی در این دوره تیم بهتر از چهار سال قبل اعزام شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خدا را شکر می کنماین اتفاقات در جایی افتاد که فرصت جبران داریم و می توانیم برای رفع صعف ها و مشکلات،خود را به خوبی ترمیم کرده و تلاش کنیم در مسابقات قهرمانی آسیا، پس از آن بازیهای هنرهای رزمی و میدانهای مهم پیش رو جبران کنیم تا همانند گذشته نتایج خوبی برای ورزش کشور کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی در خصوص عملکرد پورشیب هم گفت: همانطور که گفتم قصد توجیح ندارم ولی متاسفانه شب قبل از مسابقه دچار مشکل بیماری شد و شب خوبی را پشت سر نگذاشت. شرایط خوب یک مبارزه را نداشت. اگر پورشیب روند عادی خود را داشت می توانست به فینال برسد.

هروی به وضعیت سعید احمدی هم اشاره کرد و گفت: یک قهرمان زمانی باید به خود استراحت دهد. احمدی کاراته کای خوب و بزرگی است، وی مدتهاست در کوران اردوها و مسابقات است و به نظر من به دوران خداحافظی نرسیده وبا استراحت کرده و با یک ریکاوری مناسب به میدان مبارزه بازگردد. مدتهاست.

وی در پایان گفت: از قبل اعلام کرده بودیم که هرکس طلای مسابقات کشورهای اسلامی را بگیرد به قهرمانی آسیا اعزام می شود و که گنج زاده فقط این شرایط را دارد. طی روزهای آینده برنامه های خود برای برگزاری انتخابی ها و نفرات شرکت کننده در این مسابقات را اعلام خواهیم.