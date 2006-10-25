۳ آبان ۱۳۸۵، ۹:۵۶

به رياست كيومرث هاشمي؛

مجمع عمومي فدارسيون تكواندو فردا برگزار مي شود

مجمع عمومي فدراسيون تكواندو فردا به رياست رياست كيومرث هاشمي برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار"مهر"، جلسه مجمع عمومي فدراسيون تكواندو ساعت 9 صبح فردا در دفتر امورمشترك فدراسيون هاي ورزشي به رياست كيومرث هاشمي رئيس مركزتوسعه ورزشي قرماني سازمان تربيت بدني تشكيل مي شود .

ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده درسال 84 و 6 ماهه نخست سال 85، ارائه گزارش هاي مالي سال 84، بررسي و تصويب برنامه عملياتي سال 86 و انتخاب بازرس اصلي مجمع در دستور كار نشست مجمع عمومي قرار دارد .

اين مجمع قراربود اواخر سال 84 برگزار شود كه به دليل فعاليت ها و برنامه هاي گسترده فدارسيون تاكنون به تاخير افتاده است .
