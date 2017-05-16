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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۲:۰۱

فرمانده انتظامی دشتی خبر داد؛

محموله بزرگ برنج قاچاق در شهرستان دشتی کشف شد

محموله بزرگ برنج قاچاق در شهرستان دشتی کشف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از توقیف محموله ۲۰ تنی برنج خارجی قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش صیادی اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان پس از دریافت اخباری مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط قاچاقچیان با سوء استفاده از نقاط کور سطح حوزه استحفاظی، موضوع را در دست بررسی قرار دادند.  

وی افزود: پلیس با در نظر گرفتن محل‌های مورد نظر و با استفاده از شیوه‌های خاص، کامیون حامل اجناس خارجی قاچاق را که برای انتقال به استان‌های همجوار، از شهرستان‌های مرزی بارگیری شده بود، رویت و با اقدامات انتظامی توقیف کردند.  

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در بازرسی کامیون ۵۲۰ کیسه برنج ۴۰ کیلوگرمی به وزن ۲۰ تن و ۸۰۰ کیلوگرم فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف کردند.  

سرهنگ صیادی بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند و در همین راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 3980514

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