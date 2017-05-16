اعطای دوازدهمین جایزه ملی محیط زیست در هفته محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، دوازدهمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست همزمان با هفته محیط زیست ( ۱۶ تا ۲۳ خرداد ماه) در تهران برگزار می شود.

سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر، درباره جزییات و پیشینه برگزاری این جایزه ملی گفت: بحران های محیط زیستی که در سالهای اخیر حادث شده است باعث شده تا انسانها با تکیه بر علم و فناوری و ظرفیت های جوامع بومی و مردمی، قدمهایی برای رفع مشکلات زیست محیطی بردارند.

هاله سهراب زاده افزود: به همین دلیل هر اقدامی که سبب افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه برای حفظ محیط زیست شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همین راستا و به منظور افزایش مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست و با هدف تشویق و قدردانی از تلاش کسانی که در راه حفاظت از محیط زیست راهگشا بوده و تاثیرات علمی و فرهنگی بسزایی در شناخت و توسعه دانش محیط زیست در بین اقشار مختلف جامعه داشته اند، سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۷۹ با استناد به ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مصوبه ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی محیط زیست اقدام به برگزاری جایزه ملی محیط زیست کرده و از فعالیت های ارزنده افراد حقیقی و حقوقی حافظ محیط زیست قدردانی می کند.

سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص ضوابط شرکت در این فراخوان اظهار داشت : ۵ گروه می توانند در این جایزه ملی شرکت کنند که شامل گروه متخصصین، موسسات عمومی و سازمانهای دولتی، موسسات و شرکتهای خصوصی و سازمانهای مردم نهاد و سایر اشخاص می باشد و گزینش آثار در دومرحله صورت خواهد گرفت.

سهراب زاده درباره آثاری که تاکنون به دبیرخانه جایزه ملی محیط زیست ارسال شده گفت : پرونده های ۱۶۵ گروه به دست ما رسیده است که از این تعداد ۵۱ پرونده متعلق به متخصصین، ۳۵ پرونده متعلق به موسسات عمومی و دولتی، ۴۵ پرونده متعلق به گروهها و شرکت های خصوصی، ۷ پرونده متعلق به تشکل های مردمی و ۲۵ پرونده متعلق به سایر افراد می باشد و به دبیر خانه جایزه ملی محیط زیست ارسال شده است.