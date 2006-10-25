نمايش فيلم "چه كسي امير را كشت" در كانون فيلم معناگرا

به گزارش خبرگزاري مهر، جلسه پرسش و پاسخ اين نشست پس از نمايش فيلم با حضور محمد رضا شريفي نيا ، نيكي كريمي، الناز شاكر دوست و مهناز افشار برگزار مي شود .

ورورد به سالن سينما فرهنگ از ساعت 9 و سي دقيقه صبح آغاز و راس ساعت 10 نمايش فيلم آغاز مي شود.

"چه كسي امير راكشت" دومين تجربه كارگرداني فيلم بلند مهدي كرم پور محسوب مي شود و درباره زندگي آرام امير است كه هر از گاهي با بروز تهديدهايي زندگي او به خطر مي افتد.

در فيلم " چه كسي امير راكشت " مهرداد فخيمي به عنوان مدير فيلمبردار ، مهري شيرازي به عنوان چهره پرداز، امين حيايي، آتيلا پسياني و خسرو شكيبايي به عنوان بازيگر و مرتضي رزاق كريمي به عنوان تهيه كننده در كنار مهدي كرم پور نقش آفريني كرده اند.