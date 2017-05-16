تسریع در تحویل بیمارستان جدید سراب

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داودی عصر سه شنبه درحاشیه بازدیداز روند روبه اتمام ساختمان بیمارستان جدید سراب گفت:باتوجه به ناکافی بودن فضای فیزیکی بیمارستان جدید تحویل سریع بیمارستان جدید به سیستم سلامت ضرورت دارد.

نماینده سراب با قدردانی از ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب و تلاش شبانه روزی مسئولان حوزه سلامت گفت:درملاقات اخیر با مقام عالی وزرات بهداشت؛ درزمینه تجهیز سریع بیمارستان به محض تحویل و نیزتخصیص منابع لازم و احداث پانسیون های پزشکان تصمیمات مفیدی گرفته شد.

وی افزود: درافتتاح بیمارستان وزیر بهداشت و درمان حضورخواهد داشت.

اکبرنادی قائم مقام دانشکده علوم پزشکی سراب با قدردانی از مساعدت های نماینده سراب گفت:با توجه به درصد اشغال تخت های بیمارستانی و کمبود فضای فیزیکی؛ تحویل بیمارستان جدید دراسرع وقت ممکن یک مطالبه عمومی است.

ابراهیم خلیل بایرامی معاون توسعه و مدیریت علوم پزشکی سراب گفت:بیمارستان جدید دارای ۱۳ بخش تخصصی و عمومی خواهد بود و تجهیز آن درسریعترین وقت ممکن، صورت خواهد گرفت.

وی از احداث کلینیک تخصصی بیمارستان در کنار ساختمان بیمارستان جدید خبرداد و گفت:این طرح از پیشرفت خوبی برخوردار است.