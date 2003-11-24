مي ترسم در آينده برخي بگويند كه چرا انقلاب شده است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان نطق پيش از دستور احمد شيرزاد نماينده اصفهان به شدت از آنچه كه در نطق وي عنوان شده بود انتقاد كرد و گفت: شما اينجا بمانيد و توضيح بدهيد 19 سال است به مردم دروغ گفته ايم يعني چه؟ توضيح بدهيد.

احمد شيرزاد درنطق پيش از دستور خود گفته بود 19 سال است كه به مردم دروغ گفته ايم چه در بحث عملكرد هسته اي و چه در بحث آزاديي ها و حقوق مشروع مردم.

كروبي افزود: شما گاهي درنطقتان به شخص يا نهادي مطلبي را نسبت مي دهيد اما امروز كل نظام را زير سوال برديد؟ بايستيد و پاسخ دهيد منظورتان چه بوده است؟

وي خطاب به شيرزاد گفت: با همه احترامي كه براي شما قائلم فكر مي كنم سخنان شما به اين معنا بود كه كل نظام به مردم دروغ مي گويد و آمريكا و اسراييل راست مي گويند اگرچه ممكن است اظهارات من خلاف آيين نامه باشد ولي چون موضوع ريشه اي است مي گويم سه سال و نيم است كه نگفته ام ولي الان مي گويم منظورت را شفاف بگو، اين مشكل ريشه اي است برخي ازنمايندگان مجلس در حمايت از سخنان كروبي با ايجاد سرو صدا و شعار مرگ بر منافق خواستار برخورد با شيراز نماينده اصفهان شدند.

در اين هنگام احمد شيرزاد كه همچنان در پشت تريبون حضور داشت درباره نطق خود گفت: شما اجازه نداديد تا پايان نطقم را بخوانم البته وقتم تمام شده بود.

من درپايان نطقم مي خواستم بگويم به عنوان يك انقلابي 57 ، به صراحت اعلام مي كنم برخي از مطالبي كه امروز به اين سرزمين مي رود با كشوري كه امام رهبري كردند و انقلابي كه باهدف استقلال و آزادي بود هيچ نسبتي ندارد .

شيرزاد ادامه داد: هنوز هم جمهوري اسلامي را در همان راستا ادامه مي دهيم .

نماينده اصفهان در مكتوبي كه به رئيس مجلس داد، گفت: شايد در ادبيات بنده قصور داشته باشم اما به هيچ وجه مطالبم متوجه كليات نظام نيست.

شيرزاد ازكروبي خواست قسمت آخر نطق خود را جبارزاده قرائت كند كه با موافقت كروبي اين بخش قرائت شد.

شيرزاد تصريح كرد: نطق من مشخص است و قابل استناد.

كروبي افزود: درنظام جمهوري اسلامي كارهايي شده كه همه ما مسئوليم . يادمان باشد برخي كارها را امروز آدمهايي مي گويند كه خودشان انجام داده اند و مدعي شده اند.

كروبي خاطرنشان كرد: اين سخن، سخن گفتن و اين طرز بيان درست نيست من آقاي شيرزاد و گذشته او را مي شناسم و مي خواستم خودش حضور داشته باشد وتوضيح بدهد تا روشن شود.

كروبي افزود: در مورد داستان زهرا كاظمي كار احمقانه اي كنار اوين شد كه رفت عكس بگيرد بازداشتش كردند حالا يا اطلاعات بوده يا نيروي انتظامي و يا قوه قضاييه. بارها گفته ايم هر كس مقصراست بايد مجازات شود.

كروبي گفت: نبايد به خاطر هر مساله اي هر چند تلخ و تاسف آور كل نظام را زير سئوال ببريم.

رييس مجلس خطاب به نمايندگان گفت: نطق ها را طوري بگوييد كه ضعف و انتقاد و خودسري را منعكس كند اما نظام زير سوال نرود.

كروبي ادامه داد: مي ترسم در آينده برخي بگويند كه چرا انقلاب شده است.