ناهید کیانی به دیدار نهایی رقابت های تکواندو صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، در ادامه رقابتهای تکواندو چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی که در باکو جریان دارد، ناهید کیانی که با برتری ۱۲ بر ۲ مقابل «تالن حمیدی» به مرحله نیمه نهایی وزن ۵۳- کیلوگرم راه پیدا کرده بود، در این مرحله نیز با پیروزی ۱۴ بر ۵ در پیکار با «رحما بن علی» از تونس راهی بازی نهایی نهایی شد.

پیش از کیانی، فاطمه مداحی در وزن ۴۶- کیلوگرم یک نشان برنز برای تیم ملی تکواندو کسب کرده بود. امشب طیبه پارسا در وزن ۵۷- کیلوگرم و مهدی اسحاقی در وزن ۵۴- کیلوگرم شانس کسب مدال برای تیم اعزامی تکواندو را دارند. ضمن اینکه محمد دهقانی هم از دور مسابقات حذف شد.

رقابتهای تکواندو با حضور ۱۶۶ تکواندوکار از ۳۳ کشور در سالن ورزشی باکو جریان دارد.