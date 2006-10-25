  1. هنر
  2. سایر
۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۵

/ گزارش مهر از نقد و بررسي " تمام زندگي پيش روي من است " /

تمام زندگي رزمنده در يك داستان

تمام زندگي رزمنده در يك داستان

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : نشست نقد و بررسي كتاب پايداري ، در واپسين روز مهر ماه - يكشنبه - با حضور منتقدان ادبيات داستاني " كامران محمدي " و " علي الله سليمي " برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، در اين نشست كه ساعت 30/16 عصر روز مذكور در سالن اجتماعات فرهنگسراي پايداري آغاز شد ، كتاب " تمام زندگي پيش روي من است " نوشته داوود بختياري مورد نقد و بررسي قرار گرفت . 

ابتدا خانم جليني مجري نشست ، خلاصه اي از داستان را اين گونه قرائت  كرد : " محسن " جانباز شيميايي است كه با وخيم شدن حالش در بيمارستان بستري مي شود ، وي در آنجا به مرور خاطرات گذشته خود مي پردازد ؛ محسن درسالهاي شكل گيري  انقلاب اسلامي دانش آموزي ممتاز بوده كه با پخش اعلاميه و پس از آن با شروع جنگ تحميلي به عنوان پزشك به جبهه مي رود و در آنجا شيميايي مي شود و ...

" محسن " تنها آرزوي زندگي اش ، ديدن دختر كوچكش " ريحانه " است كه با آمدن او و در آغوش كشيدنش و نگاهي مالامال از درد به همسرش ، سرانجام در بيمارستان به شهادت مي رسد . "

در ادامه علي الله سليمي حضور " داوود بختياري " را براي دادن اطلاعات شخصي خود در راستاي نقد كتاب ، مهم دانست و علت عدم حضور بختياري را طولاني شدن كلاس درس عنوان كرد . 

به گفته اين منتقد ادبيات داستاني ، بختياري نويسنده اي پركار در حوزه دفاع  مقدس است كه شروع كارش درحوزه كودك و نوجوان بوده است . وي داستان " تمام زندگي پيش روي من است " را به لحاظ زبان ساده و ساختاري نسبتا خوب قابل تامل دانست .

به عقيده سليمي ، استفاده از تكنيك فلاش بك و فلاش فوروارد كه موجب مي شود حجم وسيعي از اطلاعات در اختيار خواننده قرار گيرد در اين داستان مورد توجه نويسنده بوده است و خواننده با رزمنده اي كه با نه وجه رزمندگي اش ، بلكه با جواني روبروست كه تمامي طول زندگي اش در پيش روست .

سپس " كامران محمدي " ديگر منتقد حاضر در اين نشست ،  داستان " تمام زندگي پيش روي من است " را به نوعي " داستان بلند " دانست با يك شخصيت محوري و نهايتا چند داستان فرعي  ؛ كه نويسنده مي تواند طرح مربوط به داستان كوتاه را كش داده  و داستانش را خسته كننده كند و بالعكس  .

محمدي يادآور شد : اگر نويسنده  طرح رمانش را فشرده كند كلافي سر در گم مي شود و در داستان " تمام زندگي پيش روي من است " اين مسئله اتفاق مي افتد . داستاني با اتفاق هاي زياد و سردرگم ؛ كه باعث شده است  محتواي كار لطمه بيند .

به گفته وي ، داستان تحليل يك شخصيت در موقعيت است ، موقعيت هاي مدام و خاص كه اجازه نفس گيري به خواننده را نمي دهد و به لحاظ ساختاري به داستان لطمه وارد كرده است .

محمدي در پايان با اشاره به بخش هايي از داستان ، اظهار داشت : صحبت از " جنگ " است  و جنگ ، موقعيتي متفاوت است . در اينجا با ايراد بزرگي در اثر مواجه مي شويم و آن ، هاله اي مقدس در اطراف شخصيت است كه  اجازه نزديك شدن به شخصيت را نمي دهد . گويي محسن معصومي بي گناه است كه نبايد به حيطه مقدس او وارد كه نه ، حتي نزديك شد .

به گزارش مهر ، در پايان اين نشست نقد و بررسي تعدادي از حاضران و نويسندگان جوان نيز در خصوص كتاب مذكور و سير ادبيات داستاني در حوزه دفاع مقدس به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند .
کد مطلب 398063

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها