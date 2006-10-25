تمام زندگي رزمنده در يك داستان

به گزارش خبرنگار مهر ، در اين نشست كه ساعت 30/16 عصر روز مذكور در سالن اجتماعات فرهنگسراي پايداري آغاز شد ، كتاب " تمام زندگي پيش روي من است " نوشته داوود بختياري مورد نقد و بررسي قرار گرفت .



ابتدا خانم جليني مجري نشست ، خلاصه اي از داستان را اين گونه قرائت كرد : " محسن " جانباز شيميايي است كه با وخيم شدن حالش در بيمارستان بستري مي شود ، وي در آنجا به مرور خاطرات گذشته خود مي پردازد ؛ محسن درسالهاي شكل گيري انقلاب اسلامي دانش آموزي ممتاز بوده كه با پخش اعلاميه و پس از آن با شروع جنگ تحميلي به عنوان پزشك به جبهه مي رود و در آنجا شيميايي مي شود و ...



" محسن " تنها آرزوي زندگي اش ، ديدن دختر كوچكش " ريحانه " است كه با آمدن او و در آغوش كشيدنش و نگاهي مالامال از درد به همسرش ، سرانجام در بيمارستان به شهادت مي رسد . "



در ادامه علي الله سليمي حضور " داوود بختياري " را براي دادن اطلاعات شخصي خود در راستاي نقد كتاب ، مهم دانست و علت عدم حضور بختياري را طولاني شدن كلاس درس عنوان كرد .



به گفته اين منتقد ادبيات داستاني ، بختياري نويسنده اي پركار در حوزه دفاع مقدس است كه شروع كارش درحوزه كودك و نوجوان بوده است . وي داستان " تمام زندگي پيش روي من است " را به لحاظ زبان ساده و ساختاري نسبتا خوب قابل تامل دانست .



به عقيده سليمي ، استفاده از تكنيك فلاش بك و فلاش فوروارد كه موجب مي شود حجم وسيعي از اطلاعات در اختيار خواننده قرار گيرد در اين داستان مورد توجه نويسنده بوده است و خواننده با رزمنده اي كه با نه وجه رزمندگي اش ، بلكه با جواني روبروست كه تمامي طول زندگي اش در پيش روست .



سپس " كامران محمدي " ديگر منتقد حاضر در اين نشست ، داستان " تمام زندگي پيش روي من است " را به نوعي " داستان بلند " دانست با يك شخصيت محوري و نهايتا چند داستان فرعي ؛ كه نويسنده مي تواند طرح مربوط به داستان كوتاه را كش داده و داستانش را خسته كننده كند و بالعكس .



محمدي يادآور شد : اگر نويسنده طرح رمانش را فشرده كند كلافي سر در گم مي شود و در داستان " تمام زندگي پيش روي من است " اين مسئله اتفاق مي افتد . داستاني با اتفاق هاي زياد و سردرگم ؛ كه باعث شده است محتواي كار لطمه بيند .



به گفته وي ، داستان تحليل يك شخصيت در موقعيت است ، موقعيت هاي مدام و خاص كه اجازه نفس گيري به خواننده را نمي دهد و به لحاظ ساختاري به داستان لطمه وارد كرده است .



محمدي در پايان با اشاره به بخش هايي از داستان ، اظهار داشت : صحبت از " جنگ " است و جنگ ، موقعيتي متفاوت است . در اينجا با ايراد بزرگي در اثر مواجه مي شويم و آن ، هاله اي مقدس در اطراف شخصيت است كه اجازه نزديك شدن به شخصيت را نمي دهد . گويي محسن معصومي بي گناه است كه نبايد به حيطه مقدس او وارد كه نه ، حتي نزديك شد .



به گزارش مهر ، در پايان اين نشست نقد و بررسي تعدادي از حاضران و نويسندگان جوان نيز در خصوص كتاب مذكور و سير ادبيات داستاني در حوزه دفاع مقدس به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند .

