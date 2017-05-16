تیرانداز همدانی مدال برنز بازیهای کشورهای اسلامی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، در تیم ملی بانوان ایران و در مرحله نهایی یا همان فینال مسابقات تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر، سه نفر از ملی‌پوشان کشورمان حضور داشتند.

مه‌لقا جام‌بزرگ، نجمه خدمتی و الهه احمدی ملی پوشانی بودند که در دیدار فینال با دیگر رقبای خود به رقابت پرداختند.

در این رقابت تیراندازان به ترتیب در وضعیت نشسته، درازکش و ایستاده تیرهای خود را شلیک کردند که طی آن و در مجموع امتیازهای به دست آمده در هر وضعیت، نجمه خدمتی با ۴۵۴.۷ امتیاز در صدر قرار گرفت و صاحب مدال طلا شد.

الهه احمدی با مجموع ۴۵۱.۶ امتیاز و ایستادن در جایگاه دوم صاحب عنوان نایب قهرمانی شد.

ملی‌پوش همدانی نیز که پرچمدار کاروان ایران در این بازی‌ها بود توانست با ۴۴۱.۲ امتیاز بر عنوان سومی برسد تا بار دیگر شایستگی‌های مه‌لقا جام‌بزرگ در تیراندازی اثبات شود.