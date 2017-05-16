نامزدهای انتخابات شورای شهر قرچک از افراط در تبلیغات پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور شامگاه سه شنبه در جمع روسای ستاد انتخابات نامزدهای شورای اسلامی شهر قرچک گفت: قریب به ۶۰ ساعت تا پایان تبلیغات انتخابات باقی مانده است و گلایه ها واعتراضاتی مبنی بر تبلیغات نامناسب در الصاق عکس و بنر به شکل افراطی در سطح شهرستان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه همه نامزدهای شورای اسلامی شهر قرچک می بایست در چاچوب قانون حرکت کنند، اظهار داشت: در شان مردم شهرستان قرچک نیست که نامزدهای انتخابات شورای شهر به این شدت به منظور تبلیغات غیر قانونی حرکت کنند و باعث خراب شدن چهره شهر شوند.

فرماندار قرچک بیان داشت: مردم فهیم و همیشه در صحنه شهرستان قرچک به این گونه تبلیغات خارج از چارچوب انتخابات که به شکل افراطی تبلیغ صورت گرفته و باعث نارحتی شهروندان شده، رای نخواهند داد.

مرسلپور تاکید کرد: نامزدهای شورای اسلامی شهر قرچک باید دقت داشته باشند موفقیت آن ها در گرو برنامه مطرح شده، اجرای صحیح قانون انتخابات ونحوه اجرای آن است.

وی با بیان اینکه اخلال در نظم انتخابات طبق قوانین انتخاباتی جرم است وخطاکاران به دادگاه کیفری ارجاع خواهند شد، افزود: نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا و اعضای ستادها از هم اکنون تا صبح روز پنجشنبه که پایان تبلیغات انتخابات است از افراط در تبلیغات پرهیز کنند.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان قرچک خاطر نشان کرد: چنانچه نامزدی مبادرت به خرید و فروش رای در روز رای گیری کند، در صورت مشاهده و اعلام گزارش نیروی انتظامی و اداره اطلاعات این امر مشهود شود، طبق قانون فرد خاطی به دادگاه کیفری معرفی و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

مرسلپور گفت: معارضین به نظام جمهوری اسلامی ایران همواره در پی تفرقه انداختن در کشور عزیزمان هستند که با عنایت حق تعالی همواره با شکست روبرو می شود.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان قرچک تاکید کرد: نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان قرچک باید از جمع آوری رای به شکل قومی و قبیله ای اجتناب کنند که این امر به نوبه خود اخلال در نظم عمومی است.

فرماندار قرچک در پایان به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از ولایت فقیه و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای اشاره کرد و افزود: می بایست همه مردم ایران اسلامی که تابع ولایت فقیه هستند، تمام تلاش خود را در جهت حضور پرشور و باشکوه مردم در پای صندوق های رای بکارگیرند.