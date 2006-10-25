تا حل موضوع هسته اي ايران راهي پر پيچ وخم در پيش است / تاملي براظهارات سوال برانگيز دبيركل آينده سازمان ملل /

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، بان كي مون وزيرامور خارجه كره جنوبي و جانشين بعدي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل امروز دريك موضع گيري قابل تامل در خصوص برنامه هسته اي صلح آميز ايران ، اين مئسله را همراه با آزمايش هسته اي كره شمالي تهديدي ديگر براي رژيم بين المللي عدم گسترش خواند .

وي دريك سخنراني به مناسبت شصت و يكمين سالگرد تاسيس سازمان ملل ادعا نمود :" ايران تاكنون به درخواست هاي شوراي امنيت سازمان ملل مبني برتعليق تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي پاسخ نداده است و به نظر مي رسد كه راه براي حل مسالمت آميز اين مسئله، پر پيچ و خم باشد.

بان كي مون همچنين تشريح كرد كه وضعيت صلح و امنيت بين المللي ، يكي از سه ستون اصلي سازمان ملل همراه با توسعه و حقوق بشر در واقع در مخاطره قرار گرفته است .

وي افزود كه تلاشها براي پيمان جامع مبارزه با تروريسم هم اكنون به شكست انجاميده است و بحرانهاي امنيتي و انساني در دارفور سودان ، تنشها درخاورميانه و درگيريها در آفريقا خواهان پاسخهاي عيني و قطعي است .

دبيركل آتي سازمان ملل همچنين درباره حل بحران هسته اي كره شمالي خاطر نشان كرد كه وي خواهان جستجوي يك نقش فعال در يافتن راه حلي مسالمت آمير براي موضوع هسته اي كره شمالي است.

اين اظهارات در حالي صورت مي پذيرد كه وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد كه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد احتمالا پيش از راي گيري، هفته ها درباره اعمال تحريم عليه برنامه هسته اي ايران گفتگو خواهند كرد.



خبرگزاري فرانسه گزارش دادكه شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا با اعتراف براختلاف اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل برسراعمال تحريم عليه ايران اظهارداشت :"نمايندگان كشورهاي انگليس، فرانسه و آمريكا در سازمان ملل درحال تدوين پيش نويس قطعنامه اي در شوراي امنيت هستند كه تحريم هايي را عليه ايران اعمال خواهد كرد، اما همچنان هيچ توافقي بر سر آن صورت نگرفته است.

وي با بيان اين مطلب كه آمريكا، فرانسه و انگليس بر سرعناصر يك قطعنامه و همچنين چگونگي رابطه اين قطعنامه با تلاشهاي ديپلماتيك موافقت دارند، افزود كه توافق كلي همچنان بين اين سه كشور وجود ندارد. كورمك همچنين خاطرنشان كرد كه ما از آغازدرحال رايزني با چين وروسيه برسر اين پيش نويس بوديم، هر چند گفتگوهاي اصلي بين نمايندگان آمريكا، انگليس و فرانسه صورت مي گيرد .

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا پيش بيني كرد :"مسئله اعمال تحريمها عليه ايران درچند هفته آينده درتقويم شوراي امنيت سازمان ملل در راس موضوعات خواهد بود، اما اتخاذ تصميمي در هفته جاري بسيار بعيد به نظر مي رسد".

در همين زمينه ديپلمات ها و مقامات آمريكايي نيزاعلام كردند كه اروپا و آمريكا هم اكنون مشغول چانه زني برسرمسئله مستثني شدن فعاليت هاي هسته اي روسيه در نيروگاه هسته اي بوشهر در پيش نويس قطعنامه ضدايراني جديد هستند.



خبرگزاري رويترزدر گزارشي نوشت : هفته گذشته مقامات اروپايي و آمريكايي اعلام كردند كه براي اينكه روسيه برسرراه اعمال تحريم عليه ايران مانعي ايجاد نكند، حتي در صورت تصويب قطعنامه اي ضد ايراني، مسكو اجازه خواهد يافت كه به فعاليت هاي خود در نيروگاه هسته اي بوشهر ادامه دهد .

بنا بر اين گزارش ، ديپلماتها و مقامات آمريكايي روز گذشته خاطرنشان كردند كه هم اكنون برخي از اروپاييها موافق هستند كه در پيش نويس جديد قطعنامه ضد ايراني ، بايد روسيه ازسوخت رساني به راكتور نيروگاه هسته اي بوشهر منع شود .

يك مقام آمريكايي اعلام كرد كه واشنگتن خواهان توقف تمامي فعاليت ها درا ين پروژه است و ما تلاش مي كنيم كه هيچ استثنايي نباشد . برخي اروپاييها نگران هستند كه روسيه اين مناقشه را به عنوان علامتي از يك سوءنيت قلمداد كند و در صدد به چالش كشيدن ديگر ابعاد كليدي موضع مشترك غرب در قبال ايران باشد.

بنا برگزارش رويترز، هم اكنون حفط اتحاد در ميان اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان در مركز تلاشها براي مهار برنامه هسته اي ايران قرار دارد .

يك هفته پس از اينكه كشورهاي آلمان ، انگليس و فرانسه كار تدوين پيش نويس قطعنامه ضد ايراني را آغاز كردند ، كشورهاي غربي همچنان برسر اين قطعنامه اختلاف نظر دارند . يك ديپلمات اروپايي خاطرنشان كرد كه اگر مسائل مورد مناقشه به زودي حل نشود اروپاييها ممكن است پيش نويس خود را با روسيه و چين، بدون حمايت آمريكا منتشر كنند .

آمريكا همچنين اعلام كرده است كه درحال تلاش براي اعمال ساز وكار بازرسي از محموله هايي است كه به ايران وارد و يا خارج مي شود، همانطور كه اين امر در قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل عليه كره شمالي اعمال شده است. اما اروپاييها مي گويند كه ايران مستحق چنين رفتاري نيست ، زيرا توسعه هسته اي ايران تقريبا به پيشرفتگي كره شمالي كه به تازگي دست به آزمايش هسته اي زده است، نمي باشد.

شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا روزگذشته با بيان اين مطلب كه آمريكا ومتحدانش برسر پيش نويس قطعنامه ضد ايراني توافق دارند، اظهارداشت كه اين توافق كلي نيست. وي همچنين خاطرنشان كرد كه تدوين اين پيش نويس درهفته جاري به اتمام نخواهد رسيد و ممكن است هفته ها به طول بينجامد .

نماينده فرانسه درسازمان ملل پيشتر ابراز اميدواري كرده بود كه كار تدوين اين پيش نويس هفته گذشته به پايان برسد ، در حالي كه همتاي انگليسي وي پيش بيني كرد كه اين پيش نويس اوايل هفته جاري به شوراي امنيت ارائه شود . در پيش نويس قطعنامه ضد ايراني ممنوعيت هايي در زمينه همكاري موشكي و هسته اي در نظر گرفته شده است .

يك ديپلمات اروپايي بيان داشت كه تا اين اواخريك درك مشترك بين آمريكا واروپا وجود داشت، مبني براينكه نيروگاه هسته اي بوشهر بايد به خاطر اقدام سياسي تضمين حمايت روسيه براي اعمال تحريم عليه ايران مستثني شود.

استراتژي غرب در قبال برنامه هسته اي ايران اين است كه ابتدا با تحريمهاي محدود آغاز شود و بعد اگر ايران به خودداري از تعليق غني سازي ادامه داد ، مجازاتهاي شديدتري اعمال شود .

مقامات آمريكايي كه نگران هستند شوراي امنيت تنها روي يك قطعنامه تحريمي كار كند ، هم اكنون قصد دارند اين پيش نويس را تحت بررسي قراردهند . دراين بين ، ديپلماتها در وين مقر اصلي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفتند كه ايران برنامه هسته ايش را با وارد كردن دومين دسته سانتريفوژها به يك كارخانه سوخت هسته اي آزمايشي گسترش داده است

در چنين شرايطي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواستار گفتگو با ايران و كره شمالي درباره سياست هاي هسته اي شان شد.



خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه محمد البرادعي پس از ديدار با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا دردانشگاه جرج تاون اظهارداشت :" ما بايد به سختي تلاش كنيم وراهي را براي مذاكره با كره شمالي ، ايرانيها و تمامي مدعيان ديگر پيدا كنيم، زيرا بدون گفتگو ما به جلو حركت نخواهيم كرد".

وي افزود :"من درباره تمامي اين موضوعات فكر مي كنم كه گفتگو ضروري است . من تصور مي كنم كه ما بايد فراتر از اين ايده حركت كنيم كه گفتگو يك پاداش است و يك ابراز ضروري براي تغيير رفتار است ".

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد كه كنترل صادرات كافي نيست. ما بايد درك كنيم كه چرا اين كشورها براي توسعه تسليحات هسته اي وسوسه شده اند.

البرادعي اعتراف كرد اولين آزمايش هسته اي كره شمالي در9 اكتبر يك شكست براي پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي است .

وي با اشاره به قطعنامه 1718 شوراي امنيت سازمان ملل عليه كره شمالي گفت:" تصور نمي كنم كه اين تحريمها به عنوان يك مجازات موثر باشد" .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين از اين ايده كه آزمايش هسته اي كره شمالي يك اثر دامنه دار و مخرب در منطقه خواهد داشت و بر كشورهاي ديگر مانند كره جنوبي و ژاپن فشار خواهد آورد كه به تسليحات هسته اي دست يابند، انتقاد كرد.

وي درباره ايران مدعي شد كه ايران يك موضوع متفاوت است و از بعد ايران، كليد اين مسئله عادي سازي روابط با آمريكاست.

البرادعي افزود كه ايرانيها مايل هستند كه به عنوان يك قدرت منطقه اي شناخته شوند و مورد احترام قرار گيرند.

در همين زمينه "شون مك كورمك" سخنگوي وزارت خارجه آمريكا درباره ديدار رايس با البرادعي خاطرنشان كرد كه آنها درباره بانك بين المللي سوخت هسته اي گفتگو كردند ونقطه نظرات مشابهي درباره ضمانت هاي تامين بين المللي سوخت داشتند.

هم اكنون آژانس بين المللي انرژي اتمي مشغول چانه زني درباره پيشنهاد تشكيل بانك بين المللي تامين سوخت هسته اي است.

فرانس پرس درپايان چنين آورده است : اين بانك جلوي كشورهايي كه مي خواهند با غني سازي اورانيم به اهداف خود در زمينه تامين سوخت راكتورها و احتمالا ساخت تسليحات هسته اي برسند، خواهد گرفت.

